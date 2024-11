Saiba como identificar e prevenir o câncer na boca

Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), até 2025, a previsão é de que mais de 15 mil pacientes sejam diagnosticados com o câncer bucal, sendo a maior prevalência em homens. Fernanda Santiago, dentista e professora de Odontologia da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), destaca que mesmo com a maior prevalência em homens acima dos 40 anos, o aumento de casos da doença em pessoas mais jovens está crescendo devido ao uso de cigarro eletrônico.

“Nenhum cigarro faz bem, pois é composto de nicotina. No entanto, o cigarro eletrônico, além da nicotina, tem um dispositivo que faz ele aquecer para sair o vapor. Esse dispositivo contém formol, provocando alterações nas células do DNA, levando ao surgimento de lesões pré-cancerizáveis. O uso está constante e em grande quantidade, o que só aumenta a incidência de doenças muito graves, como os carcinomas”, afirma.

Fatores de risco e sintomas do câncer bucal

Conforme a profissional, há alguns fatores de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. “Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, exposição ao sol sem proteção, excesso de gordura corporal, o contato constate com amianto, fuligem de carvão, bem como poeira de madeira, couro, cimento e cereais, além de infecção por papilomavírus humano (HPV), são fatores que contribuem para o surgimento do tumor”, lista.