7 benefícios da planta dente-de-leão para a saúde e como usá-la

Além do sabor suave e levemente amargo que complementa diversas receitas, ela é valorizada pelas suas propriedades medicinais. Inclusive, no Brasil, ela está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

5. Promove a saúde cardiovascular

O dente-de-leão contém potássio, que é essencial para a saúde do coração e ajuda a regular a pressão arterial. Ao consumir a planta regularmente, é possível obter suporte para o equilíbrio dos fluidos corporais e uma melhor função cardiovascular.

Isso porque, segundo o artigo “Evaluation of Dandelion for Diuretic Activity and Variation in Potassium Content”, publicado no International Journal of Pharmacognosy, o alto teor de potássio do dente-de-leão é considerado o agente responsável por sua atividade diurética.

6. Reduz a retenção de líquidos

Conforme o estudo “The Diuretic Effect in Human Subjects of an Extract of Taraxacum officinale Folium over a Single Day”, publicado no The Journal of Alternative and Complementary Medicine, devido aos seus compostos, o dente-de-leão tem atividade diurética. Os testes realizados na pesquisa demonstraram que o extrato etanólico de folha fresca aumenta a frequência e a taxa de excreção de fluidos em indivíduos saudáveis.