4 dicas para aproveitar melhor a Black Friday

Veja como fazer compras com segurança e obter as melhores ofertas

Embora inspirada pelos americanos, a Black Friday no Brasil possui algumas particularidades, a exemplo da significativa movimentação do e-commerce neste período, seja para aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos, livros, móveis, entre outros. Ademais, inúmeras marcas apostam no “Black November”, que consiste em propagar diversas promoções ao longo do mês, com o intuito de criar um buzz em torno das ofertas e despertar oportunidades de venda.

Além de digitar o endereço do site do fornecedor diretamente no navegador, busque os selos de segurança como o famoso cadeado – certificado SSL (Secure Sockets Layer) – localizado no lado esquerdo da URL. Trata-se de um padrão global em tecnologia de segurança que garante a credibilidade do link. Há também os selos de loja segura ou blindada, que validam as transações da companhia.

2. Monitore os preços

O monitoramento de preços durante a Black Friday exige atenção especial e facilita no reconhecimento de ofertas realmente vantajosas. Inclusive, atualmente existem diversos sites que mapeiam os custos dos produtos com comparativos da variação ao longo do tempo.

Em resumo, evite cair em ofertas que consistem na famosa “metade do dobro”. Com o intuito de evitar surpresas desagradáveis, o especialista orienta uma pesquisa prévia ao período de promoções dos produtos desejados, isto é, estabeleça uma referência de preço.