5 profissões ligadas ao mundo infantil 

Responsável por orientar a educação das crianças, o pedagogo trabalha em escolas, creches e até em ambientes informais , elaborando atividades que estimulam o desenvolvimento cognitivo e social. Com atenção especial às necessidades de cada faixa etária, ele utiliza métodos de ensino variados para tornar o aprendizado acessível e lúdico, apresentando aos pequenos as etapas futuras.

2. Psicólogo infantil

Essencial para o desenvolvimento emocional, o psicólogo infantil atua em consultórios, escolas e centros de apoio, oferecendo um espaço seguro para que a criança expresse sentimentos e resolva dificuldades psicológicas. Sua atuação é especialmente importante em fases de transição e desafios, ajudando a fortalecer a saúde mental desde a infância.

3. Fonoaudiólogo infantil

Com foco em melhorar a comunicação e as habilidades linguísticas, o fonoaudiólogo infantil avalia e trata crianças com dificuldades de fala, audição ou expressão. Sua abordagem inclui técnicas de fonética e jogos interativos, proporcionando uma evolução gradual na expressão e, em alguns casos, colaborando também com a alfabetização.