3 plantas medicinais para equilibrar os doshas

Uma pesquisa conduzida pela ABESO, Merck Brasil e IPEC revelou que 70% dos brasileiros já experimentaram fome emocional. Entre os participantes, 64% associaram o excesso de comida com a ansiedade e o estresse, 60% admitiram consumir chocolates, pizzas e outros alimentos calóricos quando estão estressados ou de mau-humor, e 66% relataram desejos incontroláveis por doces e frituras. Esses resultados, obtidos com mais de 2.500 entrevistados, mostram como as emoções influenciam diretamente as escolhas alimentares.

Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e ayurveda e autora do livro ‘Autenticidade – O melhor tempero da vida’, esclarece que há relação direta entre alimentos e emoções. “Um exemplo clássico é o café, estimulante capaz de mudar como estamos nos sentindo, deixando pessoas mais agitadas e eventualmente até eufóricas”, lembra. “Além de alimentar o corpo, cada ingrediente pode trazer emoções e nutrir nosso estado de espírito, estimulando ou acalmando”, detalha.

Como o dosha influencia nossa vida?

Na medicina ayurvédica, um dosha é uma combinação dos cinco elementos fundamentais (terra, água, fogo, ar e espaço) que se manifesta como três tipos de energia biológica no corpo e na mente: Vata (ar e espaço), Pitta (fogo e água) e Kapha (terra e água). Cada pessoa tem uma composição única desses doshas, que define sua constituição física e mental.