3 benefícios importantes do riso para a saúde

O Dia Nacional do Riso, celebrado em 6 de novembro, é a oportunidade perfeita para refletirmos sobre o poder transformador de uma boa gargalhada. Mais do que um simples prazer, rir traz inúmeros benefícios para a saúde física, mental e social. Pensando nisso, o neurologista Leonardo de Deus e o psicólogo Gabriel Banzato, ambos do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP), destacam 3 motivos para você incorporar o hábito no seu dia a dia. Confira! 1. Aumenta a sensação de bem-estar Segundo o neurologista Leonardo de Deus, o riso influencia positivamente o cérebro e o sistema nervoso, além de fortalecer o sistema imunológico. Isso ocorre, especialmente, por meio da atuação em hormônios. “Rir libera endorfinas, que são neurotransmissores que atuam como analgésicos naturais e aumentam a sensação de bem-estar”, explica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o riso ajuda a melhorar o humor. “Também reduz a liberação de cortisol, hormônio ligado ao estresse; com menos cortisol no organismo, há um maior relaxamento, melhora do humor e redução da ansiedade. Rir também ativa o sistema de recompensa do cérebro, elevando os níveis de dopamina, motivação, criatividade e a sensação de prazer”, acrescenta.

O riso contribui, ainda, para a saúde do cérebro e do corpo. “Ao rir, várias áreas cerebrais são ativadas, fortalecendo as conexões neurais, melhorando a plasticidade cerebral e a capacidade de aprendizado. O sistema imunológico também é estimulado, reduzindo as chances de doenças associadas ao estresse e beneficiando a saúde mental”, adiciona o especialista. 2. Cria relações sociais saudáveis No convívio social, o riso também abre portas, pois é um sinal de empatia que aproxima as pessoas. De acordo com o psicólogo Gabriel Banzato, ele rompe barreiras, cria conexões e ajuda a manter relações sociais mais saudáveis. “É um gesto que fortalece vínculos por simbolizar uma forma de comunicação universal, que promove sentimentos de pertencimento e segurança”, afirma. Sorrir é um antídoto natural contra emoções negativas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Afasta emoções negativas Outro ponto positivo é que o riso é um antídoto natural contra as emoções negativas. “Contribui para aliviar sintomas depressivos, aumentando a sensação de prazer e motivação. Ou seja, combate o pensamento negativo, deixa o estado mental mais leve, criativo, relaxado e feliz. Assim os pensamentos ficam mais claros e as resoluções dos problemas se tornam mais fáceis”, comenta Gabriel Banzato. Pratique a risoterapia Evidentemente, algumas circunstâncias não permitem que a felicidade seja uma constante, deixando um largo sorriso imutável estampado no rosto. Porém, o importante é que, até nas situações mais difíceis e complicadas, aprenda-se a extrair algo bom, que nos permita o crescimento de alguma forma. Por outro lado, também há, sim, como provocar uma verdadeira terapia do riso. “Já prestou atenção que quando uma pessoa começa a rir, mesmo que sem razão, isso vai contagiando as demais pessoas no ambiente? Seja no trabalho, na escola, na família, dentro do carro… Enfim, rir da própria risada já está valendo a pena. Se tiver uma piada, um conto cômico ou uma situação que desencadeie esse momento, melhor ainda. As pessoas irão se sentir bem melhor depois deste simples exercício e que não custa nada, mas faz um bem danado. Que tal colocar em prática?”, conclui o psicólogo.