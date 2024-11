10 dicas para casais que desejam engravidar

A infertilidade afeta milhões de brasileiros, sendo que aproximadamente 15% dos casais em idade fértil enfrentam dificuldades para engravidar, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS). A ginecologista Camila Campos, formada pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) e especialista em Reprodução Assistida, explica que, embora a infertilidade possa ter várias causas, desde fatores hormonais até questões emocionais, existem formas de cuidar e aumentar as chances de gravidez.

“Infertilidade não significa impossibilidade. É importante buscar um diagnóstico preciso para entender o que está impedindo a gestação”, afirma a especialista. A ginecologista também ressalta que é importante “cuidar do corpo, adotar hábitos saudáveis e, em muitos casos, fazer acompanhamento médico adequado são passos fundamentais”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seguir, a especialista elenca 10 dicas práticas para quem enfrenta dificuldades para engravidar. Confira!