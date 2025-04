Astro de 'Batman' e 'Top Gun', Val Kilmer morre aos 65 anos

Getty Images Val Kilmer morreu de pneumonia aos 65 anos, segundo sua filha O ator de Hollywood Val Kilmer, conhecido por seus papéis em alguns dos maiores filmes das décadas de 1980 e 1990, incluindo Top Gun e Batman Eternamente, morreu aos 65 anos. Ele também estrelou The Doors, de 1991, interpretando o lendário vocalista da banda, Jim Morrison, além do faroeste Tombstone: A Justiça Está Chegando e do drama policial Fogo Contra Fogo.

Kilmer morreu de pneumonia na terça-feira em Los Angeles, informou sua filha Mercedes à imprensa dos EUA. Ela disse que seu pai havia sido diagnosticado com câncer de garganta em 2014, mas se recuperou posteriormente. A cirurgia de traqueotomia afetou sua voz e interrompeu sua carreira de ator, mas ele voltou às telas para reprisar seu papel como o piloto de caça Iceman ao lado de Tom Cruise em Top Gun: Maverick, de 2022. Em homenagem ao ator, o diretor de Fogo Contra Fogo, Michael Mann, disse: "Enquanto trabalhava com Val em Fogo Contra Fogo, sempre me maravilhei com a amplitude, a brilhante variabilidade dentro da poderosa corrente do caráter possessivo e expressivo de Val." Getty Images Val Kilmer fez Batman mas não quis seguir no papel nos filmes seguintes "Depois de tantos anos em que Val lutou contra a doença e manteve seu espírito, esta é uma notícia tremendamente triste", escreveu Mann no Instagram.

"Até mais, amigo. Vou sentir sua falta", escreveu o ator americano Josh Brolin ao lado de uma foto sua e de Kilmer no Instagram. "Você era uma explosão inteligente, desafiadora, corajosa e supercriativa. Não há muitos assim que sobraram", ele acrescentou. Nascido Val Edward Kilmer em 31 de dezembro de 1959, Kilmer cresceu em uma família de classe média em Los Angeles.

Seus pais eram cientistas cristãos, um movimento ao qual Kilmer aderiria pelo resto de sua vida. Aos 17 anos, ele se tornou o aluno mais jovem a se matricular na Julliard School, em Nova York, um dos mais prestigiados conservatórios de teatro do mundo. Ele ficou conhecido nas comédias Top Secret!: Superconfidencial, de 1984, e Academia de Gênios do ano seguinte, antes de se consolidar em Hollywood como Iceman, o inimigo do personagem Maverick de Tom Cruise em Top Gun, de 1986, um dos filmes que definiram a década.

Kilmer estrelou o filme de fantasia Willow: Na Terra da Magia e o suspense policial Mate-me Outra Vez, ambos ao lado da atriz britânica Joanne Whalley, com quem se casou em 1988. O casal teve dois filhos. Ele provou ainda mais seu talento e versatilidade quando interpretou de forma convincente o vocalista Jim Morrison em The Doors, 20 anos após a morte do cantor. Tombstone: A Justiça Está Chegando, no qual interpretou o pistoleiro Doc Holliday, e Fogo Contra Fogo, no qual atuou ao lado de Al Pacino e Robert De Niro, também foram sucessos.