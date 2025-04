3 grandes dúvidas sobre megatarifaço de Trump

Getty Images O presidente americano, Donald Trump, vai anunciar um grande pacote de tarifas nesta quarta-feira (2/4). Mas de quais tarifas ele está falando? Trump já falou em tantos impostos de importação desde que chegou ao poder que por vezes é difícil acompanhar sua política comercial.

Trump já aumentou impostos sobre importações da China, Canadá e México, além de tarifas sobre aço e alumínio — que tiveram impacto na indústria brasileira. Impostos mais altos sobre carros também devem entrar em vigor esta semana. Agora estamos esperando que Trump revele os detalhes de seu plano para um conjunto mais amplo de tarifas, que sua equipe passou as últimas semanas desenvolvendo. A Casa Branca está chamando esta quarta-feira de "Dia da Libertação". Afinal, o que deve vir por aí?

1. Quão grandes serão as tarifas? A Casa Branca não informou quão altas as tarifas poderiam ser, embora analistas tenham sugerido várias taxações possíveis. Durante a campanha eleitoral do ano passado, Trump apoiou a criação de uma tarifa geral de 10% a incidir sobre todas as importações destinadas aos EUA, às vezes sugerindo que poderia ser de 20% — ou até 60% no caso de importações da China. Quando chegou ao poder, ele introduziu a ideia de tarifas "recíprocas", sugerindo que as taxas poderiam variar de país para país.

"Simplificando, se eles nos cobrarem tarifas, nós cobraremos tarifas deles", disse Trump em fevereiro, pouco antes de ordenar que as autoridades desenvolvessem um plano. A Casa Branca complicou o cenário, observando que suas recomendações refletiriam não apenas tarifas, mas também outras políticas que eles acreditam serem injustas para as empresas dos EUA, como impostos locais. Isso provocou uma confusão, com empresas e líderes políticos tentando ter uma ideia do tamanho do novo imposto que seus produtos podem enfrentar. Além disso, não se sabe como as tarifas que serão anunciadas nesta quarta-feira vão interagir com outras tarifas já em vigor, como as do aço e do alumínio.

Autoridades na Europa, por exemplo, estão se preparando para uma tarifa de dois dígitos sobre suas exportações. Trump disse no começo deste ano que planejava atingir produtos do bloco com um imposto de importação de 25%. 2. Quais países seriam afetados? O governo Trump não confirmou quais países serão afetados, limitando-se a dizer que o anúncio de quarta-feira será abrangente. No domingo, o presidente disse que as novas tarifas poderiam ser aplicadas a "todos os países", sugerindo um possível retorno à tarifa geral que ele apoiou na campanha.