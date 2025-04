A lista do Reino Unido com chikungunya, oropouche e outras 'ameaças à saúde pública'

Algumas são causadas por vírus com potencial pandêmico global — como o coronavírus — outras são enfermidades infecciosas para as quais não há tratamento.

A gripe aviária aparece na lista recém-divulgada, assim como doenças transmitidas por mosquitos, que podem se tornar comuns com o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas, de acordo com a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA na sigla em inglês).

É o caso de doenças muito comuns em regiões mais quentes, como dengue, zika e chikungunya no Brasil, que já começam a aparecer com mais frequência em regiões de clima temperado do Hemisfério Norte.

O objetivo da nova lista é orientar investidores e cientistas, para que eles possam concentrar esforços nas pesquisas de novas vacinas, testes e medicamentos.

'Esforço global'

Não há uma classificação ou prioridade dentro da lista, já que as ameaças à saúde pública mudam constantemente, destaca a professora Isabel Oliver, diretora científica da UKHSA.