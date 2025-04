Trump quer 3º mandato: as táticas citadas por aliados do presidente dos EUA para 'driblar' a Constituição

Donald Trump diz que 'muitas pessoas querem que eu faça isso' e seus apoiadores afirmam que há uma brecha no limite constitucional de dois mandatos

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no fim de semana que "não está brincando" sobre o fato de querer exercer um terceiro mandato como presidente dos EUA .

"Não estou brincando... muitas pessoas querem que eu faça isso", acrescentou.

"Mas, basicamente, eu lhes digo que temos um longo caminho a percorrer, você sabe, é muito cedo."

Trump, que completaria 82 anos no final de seu segundo mandato, foi questionado se gostaria de continuar servindo no "cargo mais difícil do país".