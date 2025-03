Marine Le Pen, líder da direita radical francesa e presidenciável, é condenada e pode ficar inelegível

Le Pen foi acusada, juntamente com mais de 20 outros altos funcionários de seu partido, de contratar assistentes que trabalhavam nos assuntos da agremiação e não para o Parlamento Europeu, que os pagava.

EPA Marine Le Pen chega ao tribunal em Paris na manhã de segunda-feira

Marine Le Pen, líder da direita radical na França, foi considerada culpada de se apropriar indevidamente de fundos europeus para financiar seu partido de extrema direita, o Reunião Nacional (RN), em um caso que pode fazer com que ela seja impedida de concorrer às eleições presidenciais de 2027.

Le Pen foi acusada, juntamente com mais de 20 outras altas lideranças do partido, de contratar assistentes que trabalhavam nos assuntos do RN e não para o Parlamento Europeu, que os pagava.