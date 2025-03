'Erdogan tenta transformar Turquia em autocracia ao estilo russo'

Getty Images Erdogan está no poder na Turquia há 22 anos, inicialmente como primeiro-ministro e depois como presidente A diretora para Turquia do think tank americano Middle East Institute, Gonul Tol está convencida de que a prisão do prefeito de Istambul na semana passada representou muito mais do que uma mudança para a cidade. Na opinião dela, foi um "ponto de virada" em todo o sistema político da Turquia. Tol diz que a prisão se deve à determinação de Recep Tayyip Erdogan em permanecer no poder — posição que ele ocupa há 22 anos, primeiro como primeiro-ministro e agora como presidente.

Erdogan "está tentando transformar o país em uma autocracia ao estilo russo, onde ele pode escolher seus próprios oponentes e não há surpresas nas urnas", disse Tol em entrevista à BBC News Mundo (serviço de notícias em espanhol da BBC).

Ela afirma que o prefeito detido, Ekrem Imamoglu, de 54 anos, é uma ameaça política para Erdogan, pois seria um provável candidato presidencial da oposição, capaz de atrair votos de diferentes segmentos da sociedade turca. A especialista acredita que a única saída para o principal partido de oposição da Turquia em sua batalha contra Erdogan é manter os protestos de rua contra a prisão de Imamoglu, mesmo prevendo um aumento na repressão. Confira trechos de uma conversa por telefone com a pesquisadora e autora.

BBC: Que significado político a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, tem para a Turquia? Gonul Tol: Este é um ponto de virada no regime político da Turquia. Ao prender seu rival mais importante, o presidente Erdogan está nos dizendo que quer transformar o regime autoritário competitivo da Turquia em uma autocracia absoluta ao estilo russo. Erdogan tomou muitas medidas para minar a democracia da Turquia. No entanto, cientistas políticos têm consistentemente descrito a Turquia como um regime autoritário competitivo nos últimos anos, porque há um certo grau de competição: há eleições, partidos políticos que não são clandestinos e, de tempos em tempos, aqueles que estão no poder podem perder eleições.

Vimos isso em 2024, quando a Turquia realizou eleições municipais e o principal partido da oposição venceu todas as cidades. Isso foi um duro golpe para o governo de Erdogan. Então a urna ainda é importante na Turquia. Middle East Institute Gonul Tol diz que Erdogan poderia fortalecer suas relações com Donald Trump Hoje, as pessoas, e os jovens em particular, estão indo às ruas para manter seu direito de voto. Mas Erdogan está tentando tirar isso deles com essa atitude. Ele está tentando transformar o país em uma autocracia ao estilo russo, onde ele pode escolher seus próprios oponentes e não há surpresas nas urnas. BBC: Como você avalia as acusações de corrupção e terrorismo contra Imamoglu, que ele rejeita?

Tol: É claro que elas são motivadas politicamente. Seus advogados dizem que isso não tem base legal. E grandes setores do país acreditam que há uma motivação política: Erdogan está tentando derrubar seu oponente mais popular em um momento em que ele está perdendo terreno nas pesquisas, a economia turca está em dificuldades e ele enfrenta eleições em 2028. BBC: Erdogan nega qualquer motivação política por trás dessas acusações. Por que você e tantos outros estão convencidos de que essa alegação dele é falsa? Tol: Os advogados de Imamoglu dizem que tiveram acesso negado ao arquivo do caso, o que é um direito legal, e que a acusação é baseada em testemunhas secretas, o que se tornou uma ferramenta de Erdogan para reprimir seus oponentes.