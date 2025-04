Como a Alemanha está deixando passado para trás e se prepara para possível guerra

BBC A Alemanha aprovou um projeto de lei que permite aumentar o investimento nas Forças Armadas Um lançador de mísseis espalha uma nuvem de poeira marrom no ar enquanto atravessa um campo em direção à linha de frente. Momentos depois, vem a contagem regressiva de um soldado: "cinco, quatro, três, dois, um.... Fogo!", antes de um foguete disparar no céu. As explosões e os estrondos desses exercícios de treinamento militar são tão constantes que os moradores da pequena cidade vizinha de Munster, na Alemanha, quase não percebem mais.

As Forças Armadas alemãs, conhecidas como Bundeswehr, receberam recentemente sinal verde para um aumento significativo de investimentos depois que o Parlamento aprovou um projeto de lei que isenta os gastos militares das rígidas regras de dívida nacional do país. O general Carsten Breuer, chefe da Defesa da Alemanha, disse à BBC que o aumento do gasto militar é urgentemente necessário, uma vez que ele acredita que a agressão russa não vai parar na Ucrânia. "Estamos ameaçados pela Rússia. Somos ameaçados por (Vladimir) Putin. Temos que fazer o que for necessário para impedir isso", afirmou Breuer. Ele adverte que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deve estar preparada para um possível ataque nos próximos quatro anos.

"Não se trata de quanto tempo eu preciso, mas sim de quanto tempo Putin vai nos dar para estarmos preparados", acrescenta abertamente o general. "E quanto mais cedo estivermos preparados, melhor." A guinada A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia mudou profundamente o pensamento na Alemanha. Há décadas, as pessoas aqui são criadas rejeitando o poderio militar, bastante conscientes do papel que a Alemanha desempenhou no passado como agressora na Europa.

"Iniciamos duas guerras mundiais. Embora já tenham se passado 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a ideia de que os alemães devem ficar fora de conflitos ainda está muito presente no DNA de muitas pessoas", explica Markus Ziener, da organização sem fins lucrativos German Marshall Fund, em Berlim. Getty Images A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia começou lentamente a mudar as atitudes em relação à guerra na Alemanha Alguns continuam desconfiados de qualquer coisa que possa ser vista como militarismo, até mesmo agora, e as Forças Armadas têm sido cronicamente subfinanciadas. "Há vozes que advertem: 'Estamos realmente no caminho certo? Nossa percepção de ameaça está correta?"

Em relação à Rússia, a Alemanha adotou uma abordagem específica. Enquanto países como a Polônia e os Estados Bálticos advertiam contra a aproximação excessiva com Moscou — e aumentavam seus próprios gastos com defesa —, Berlim, sob o comando da ex-chanceler Angela Merkel, acreditava em fazer negócios. A Alemanha achou que estava fazendo a democratização por osmose. Mas a Rússia pegou o dinheiro e invadiu a Ucrânia mesmo assim.