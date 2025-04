As empresas americanas que apoiam a guerra comercial de Trump

BBC Vá a um supermercado nos Estados Unidos e as prateleiras estarão abastecidas com pastas de morango St Dalfour e conservas de framboesa Bonne Maman — alguns dos mais de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bi) em geleias que a Europa envia para os EUA a cada ano. Mas tente procurar geleias feitas em terras americanas nos supermercados da Europa — e você provavelmente ficará de mãos vazias.

Os EUA exportam menos de US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão) em geleia a cada ano para o bloco.

Esse é um desequilíbrio que a empresa americana JM Smucker, uma das maiores vendedoras desses produtos nos EUA, atribui a um imposto de importação de mais de 24% que suas geleias enfrentam na União Europeia (UE). "O valor minúsculo das exportações dos EUA para a UE é inteiramente atribuível às altas tarifas", escreveu a empresa em uma carta à Casa Branca este mês, ao pedir para o governo Trump abordar a questão enquanto se prepara para cobrar tarifas "recíprocas" sobre os maiores parceiros comerciais do país. "Tarifas recíprocas dos EUA sobre geleias e compotas da UE serviriam para nivelar o campo de jogo", defendeu a empresa, observando que a maior tarifa dos EUA para geleias é atualmente de apenas 4,5%.

Globalmente, a pressão de Trump para implementar tarifas contra parceiros comerciais próximos — muitos dos quais têm cargas tarifárias médias semelhantes às da América — gerou raiva e perplexidade, ao mesmo tempo em que atraiu alertas de economistas sobre preços mais altos e outras possíveis dores de cabeça econômicas. Algumas empresas nos EUA ecoaram essas preocupações, mas os apelos de Trump por tarifas também canalizam frustrações de longa data que muitas empresas sentem sobre a concorrência estrangeira e as políticas que enfrentam no exterior. A carta da Smucker foi uma entre centenas enviadas à Casa Branca, que buscam influenciar o próximo conjunto de tarifas, com previsão de divulgação no dia 2 de abril.

Getty Images EUA também anunciou tarifas sobre o aço Os produtores de maçãs levantaram a grande disparidade em impostos de importação que essas frutas enfrentam em países como Índia (50%), Tailândia (40%) e Brasil (10%), bem como regras sanitárias em países como a Austrália, que segundo eles bloqueiam injustamente as exportações. As empresas de streaming chamaram atenção para impostos digitais no Canadá e na Turquia, que disseram "discriminar injustamente" companhias dos EUA. O lobby do petróleo e gás natural criticou as regulamentações no México que exigem uma parceria com a empresa estatal de petróleo, além de outras políticas.

A própria Casa Branca destacou tarifas desiguais de etanol no Brasil (18% ante 2,5% nos EUA), tarifas de automóveis na Europa (10% ante 2,5% nos EUA) e motocicletas na Índia (até alguns anos atrás, 100% versus 2,4% nos EUA). Trump sugeriu que o plano de tarifas recíprocas ajudará a remediar essas queixas, cujo anúncio é chamado de "Dia da Libertação". Mas mesmo as empresas que buscam remediar problemas próprios expressaram hesitação sobre a estratégia do presidente de tarifar primeiro e perguntar depois, o que aumenta o risco de retaliação e uma guerra comercial amplificada.