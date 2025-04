A foto de escola que ajudou a reunir namoradinhos de infância 85 anos depois

Alistair Dougal Jim Dougal e Betty Davidson se reencontraram recentemente depois de mais de 85 anos Dois namoradinhos de infância se reencontraram depois de mais de 85 anos graças a uma foto antiga de escola. Jim Dougal e Betty Davidson costumavam ir juntos, de mãos dadas, para o colégio em Eyemouth, na Escócia, na década de 1930.

Eles perderam contato depois que a família de Jim se mudou, por volta de 1939 — mas oito décadas depois, a iniciativa do filho dele de tentar localizar todos os integrantes de uma foto de turma de 1936 os reuniu novamente.

Os velhos amigos se reencontraram recentemente no Condado de North Yorkshire, na Inglaterra. "Descrever isso como um momento mágico seria um grande eufemismo", diz Alistair, filho de Jim que proporcionou o reencontro. Davidson Family Jim e Betty eram amigos de infância em Eyemouth, mas tinham se visto pela última vez no fim da década de 1930 A separação Jim, hoje com 96 anos, mora em Rayne, no Condado de Essex, no leste da Inglaterra, mas nasceu em Eyemouth em 1928.

Seu filho estava pesquisando sobre a ascendência da família quando tomou conhecimento de uma foto de turma da Escola Primária de Eyemouth, tirada em 1936, quando seu pai provavelmente tinha oito anos. No total, há 32 crianças na foto — incluindo Betty. Jim deixou a cidade alguns anos depois, e nunca mais voltou após ser recrutado para o Exército e conhecer sua esposa, Iris Gibbs, enquanto estava em um acampamento militar em Essex.

Enquanto isso, Betty permaneceu em Eyemouth até aproximadamente 1950, quando conheceu seu marido Alfred "Ivor" Davidson e se mudou, primeiro para Tweedmouth e depois para North Yorkshire, onde mora atualmente. Scholastic Souvenir Company Alistair Dougal localizou outros dois integrantes da foto de turma que ainda estavam vivos Alistair conta que ficou fascinado com a foto da escola depois de uma visita a Eyemouth no ano passado, e se propôs a investigar — com a ajuda da "surpreendente memória de longo prazo" do pai — o que havia acontecido com as outras crianças da imagem. Ele descobriu que elas haviam se espalhado por todo o mundo — incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia —, mas a maioria havia morrido.

A primeira pessoa viva da foto que ele localizou foi Margaret MacCauley, que ainda mora na região de Eyemouth. A segunda foi Betty, que também tem 96 anos. "Eu não tinha certeza, mas estava quase certo, eu a havia rastreado até North Yorkshire alguns anos atrás", diz Alistair.