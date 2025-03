Temos bilhões de bactérias nos pés: com que frequência devemos lavá-los?

Getty Images Será que você está lavando os pés da forma certa? Quando você entra no chuveiro e pega o sabonete, é justo dizer que algumas partes do corpo provavelmente recebem mais atenção do que outras. A região das axilas, sem dúvida, recebe o tratamento completo de ensaboar, enxaguar e repetir o processo. Os pés, por estarem localizados na extremidade do corpo, podem ser facilmente ignorados. Mas, de acordo com alguns especialistas, os pés merecem a mesma atenção, se não mais. Tanto o NHS, sistema público de saúde do Reino Unido, quanto os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA recomendam lavar os pés diariamente com água e sabão. Um dos motivos para esse cuidado meticuloso é evitar o odor. As solas do pé contêm 600 glândulas sudoríparas por centímetro quadrado de pele, mais do que qualquer outra região do corpo. Embora o suor em si não tenha cheiro, ele contém um caldo nutritivo de sais, glicose, vitaminas e aminoácidos, que serve como um banquete para as bactérias que vivem ali. E há muitas bactérias.

"O pé — especialmente entre os dedos — é um ambiente bastante úmido e quente, portanto, pode ser um terreno fértil para micróbios", diz Holly Wilkinson, professora de cicatrização de feridas na Universidade de Hull, no Reino Unido. Isso é exacerbado pelo fato de que a maioria das pessoas reveste os pés com meias e calçados, prendendo a umidade lá dentro.

Se você der um zoom em qualquer centímetro quadrado da pele humana, vai encontrar de 10 mil a um milhão de bactérias vivendo ali. As áreas quentes e úmidas da pele, como os pés, são consideradas "moradias" nobres, e abrigam o maior número de espécies. Os pés são paraísos idílicos para as bactérias Corynebacterium e Staphylococcus, por exemplo. Quando se trata de fungos, pés suados são considerados uma utopia para gêneros como Aspergillus (um patógeno frequentemente encontrado no solo), Cryptococcus, Epicoccum, Rhodotorula, Candida (um tipo de levedura que vive naturalmente no corpo, mas pode se tornar um patógeno oportunista), Trichosporon e outros. Na verdade, o pé humano contém uma biodiversidade de espécies de fungos maior do que qualquer outra região do corpo. Este é provavelmente um bom motivo para lavar os pés. Em um estudo, pesquisadores analisaram amostras das solas dos pés de 40 voluntários. Eles descobriram que lavar os pés tinha um impacto significativo no número de bactérias. As pessoas que lavavam os pés duas vezes por dia tinham cerca de 8,8 mil bactérias vivendo em cada centímetro quadrado de pele. Aquelas que relataram lavar os pés em dias alternados tinham mais de um milhão de bactérias por centímetro quadrado.

No entanto, o fato de as solas dos pés estarem repletas de vida microbiana não significa que elas sejam necessariamente malcheirosas ou que haja algo com que se preocupar. Como sempre, o importante não é apenas o número, mas o tipo de bactéria. Getty Images Nossos pés são o lar de uma variedade surpreendentemente diversificada de fungos e bactérias Os Staphylococcus são os principais responsáveis pela produção dos ácidos graxos voláteis (AGV) responsáveis pelo odor dos pés. As glândulas sudoríparas na pele dos pés liberam uma mistura inebriante de eletrólitos, aminoácidos, ureia e ácido lático. As bactérias Staphylococcus consideram isso um verdadeiro banquete e, no processo de alimentação, convertem aminoácidos em AGV. A principal substância química responsável é o ácido isovalérico, que tem um odor desagradável que foi descrito como uma "nota distinta de queijo/ácido". A comparação é adequada, uma vez que muitos queijos contêm uma mistura semelhante de substâncias químicas voláteis.

Em um estudo de 2014, pesquisadores analisaram amostras dos pés de 16 indivíduos, e descobriram que 98,6% das bactérias presentes nas solas dos pés eram Staphylococcus. Os níveis de AGV, incluindo o principal composto do odor dos pés, o ácido isovalérico, também eram significativamente mais altos na sola do pé, em comparação com o peito (parte superior) do pé. De modo geral, o estudo concluiu que a intensidade do mau cheiro dos pés estava correlacionada ao número total de Staphylococcus presentes — outro motivo para recorrer ao sabonete. Mas lavar os pés não significa apenas evitar o chulé. Muitas doenças e problemas nos pés podem ser evitados por meio de uma boa higiene.

"Devido ao pequeno espaço entre os dedos dos pés, essas áreas estão particularmente expostas ao risco de infecções microbianas", explica Joshua Zeichner, professor de Dermatologia do Hospital Monte Sinai, em Nova York, nos EUA. "Isso pode causar coceira, inchaço e mau cheiro. Como a barreira da pele é rompida, isso também pode aumentar o risco de micro-organismos invadirem a pele e causarem infecções mais significativas nos tecidos moles, conhecidas como celulite", diz ele. De acordo com Zeichner, o problema mais comum é o desenvolvimento de pé de atleta, que é uma infecção fúngica superficial da pele dos pés. Os fungos que causam o pé de atleta se proliferam em ambientes quentes, escuros e úmidos — por isso, esta condição costuma afetar mais os espaços entre os dedos dos pés.