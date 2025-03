'Creme de branqueamento deixou cicatrizes nos meus filhos': o uso na África de produtos para clarear a pele

Uma mãe na Nigéria explica por que usou cremes perigosos para a pele dos filhos — algo que 77% das mulheres do país fazem.

Uma mãe no norte da Nigéria está visivelmente triste enquanto segura seu filho de dois anos. Ele tem queimaduras e parte da pele descolorida no rosto e nas pernas.

Fátima, cujo nome foi alterado para proteger a identidade de sua família, diz que uma de suas filhas cobre o rosto sempre que sai para esconder as queimaduras.

Outra ficou com a pele mais escura do que antes — com um círculo claro ao redor dos olhos, enquanto uma terceira tem cicatrizes esbranquiçadas nos lábios e joelhos.

Seu filho pequeno ainda tem feridas e sua pele está demorando muito para cicatrizar.

"Minha irmã deu à luz crianças de pele clara, mas meus filhos têm pele mais escura. Percebi que minha mãe favorece os filhos da minha irmã em detrimento dos meus devido ao tom de pele deles e isso me magoou muito", diz Fatima.