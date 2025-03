A revanche de ilha paradisíaca que virou 'inferno na Terra' por excesso de turistas

Antigamente, Comino era um paraíso quase vazio. Agora, é um dos destinos turísticos mais disputados do arquipélago maltês.

Trata-se da ilhota de Comino, uma laje rochosa de 3 km por 5 km cozida pelo sol, rodeada pelo mar cintilante, com coloração que varia do azul-marinho até o brilhante turquesa.

Sentado em uma cafeteria na baía de Marfa, em Malta , Colin Backhouse observa um pedaço de terra minúsculo no horizonte.

Getty Images O pequeno paraíso de Comino, no Mediterrâneo, é frequentemente invadido por turistas, muitos deles atraídos pelas icônicas imagens da ilha nas redes sociais

Antigamente, Comino era um paraíso quase vazio. Agora, é um dos destinos turísticos mais disputados do arquipélago maltês.

Com mais de 51 mil seguidores na sua página popular no Facebook, Malta Holiday Experiences, Backhouse dedica seu tempo a recomendar os melhores pontos para explorar pelas ilhas maltesas. Mas existe um lugar que ele se recusa a indicar.

"É maravilhoso nesta época do ano", afirma ele, apontando para a ilhota sem carros, localizada entre Malta e a ilha de Gozo. "Mas no verão? Não tem dinheiro que me pague para chegar perto. É o inferno na Terra."

A Lagoa Azul de Comino atrai dezenas de milhares de visitantes de todo o mundo, todos os anos. O local é o sonho dos fotógrafos e um dos destinos mais espetaculares do Mediterrâneo.