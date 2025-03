Lula diz que não tem problema de ligar pra Trump pra discutir tarifa

Antes de retornar de viagem à Ásia, Lula disse que Brasil está negociando com EUA sobre imposição de tarifas e que governo ‘quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos’

EPA Lula deu entrevista à imprensa neste sábado (29/3), antes de deixar Hanói, no Vietnã, para retornar ao Brasil após visita de Estado ao país do sudeste asiático e, antes, ao Japão

"Antes de fazer a briga da reciprocidade, ou de fazer a briga na Organização Mundial do Comércio (OMC), a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos".

Nos últimos dias, Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo com os Estados Unidos para um cessar-fogo na região do Mar Negro , que banha os dois países.

"Os Estados Unidos ajudarão a restabelecer o acesso da Rússia ao mercado global de exportação de produtos agrícolas e fertilizantes, reduzirão os custos dos seguros marítimos e melhorarão o acesso aos portos e aos sistemas de pagamento para esse tipo de transação", informou a Casa Branca sobre as negociações com a Rússia.

A viagem à Ásia foi marcada por falas de Lula em defesa do multilateralismo e por agrados aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) , que integraram a comitiva, e até aos ex-presidentes das casas, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

E agradou o governo do Vietnã ao decidir reconhecer o país como economia de mercado.

Lula também prometeu lançar a negociação de um acordo Mercosul-Vietnã quando o Brasil assumir a presidência do bloco, no segundo semestre deste ano.

O Vietnã é um regime de partido único, e nenhuma oposição política é permitida.

"Para nós, brasileiros, é importante a gente entender que a gente pode ser uma porta de entrada para o Vietnã na América Latina. Para nós, é importante tentar levar o Vietnã para um acordo com o Mercosul, e é importante que o Vietnã seja uma porta de entrada para o Brasil na Asean", disse Lula.

A Asean, Associação de Nações do Sudeste Asiático, é a região mais dinâmica do mundo em termos de crescimento econômico.

EPA Na capital vietnamita, Lula se reuniu com os chamados quatro pilares do governo vietnamita

A viagem de Lula reflete a "aproximação crescente" do Brasil com a Ásia como um todo, e não apenas com os chineses, disse na semana passada à BBC News Brasil o ex-embaixador do Brasil nos EUA e no Reino Unido Rubens Barbosa.

"O Itamaraty está muito consciente de que a Ásia hoje é a área mais importante, em crescimento, da relação comercial e econômica com o Brasil", diz ele.

Na capital vietnamita, Lula se reuniu com os chamados quatro pilares do governo vietnamita: o primeiro-ministro, Pham Minh Chinh, o presidente, Luong Cuong, o presidente da Assembleia Nacional, Trần Thanh Mẫn, e o mais poderoso deles, o secretário-geral do Partido Comunista, Tô Lâm.

A troca comercial entre Brasil e Vietnã somou US$ 7,7 bilhões em 2024. A meta conjunta é chegar a US$ 15 bilhões em 2030.

O Brasil compra do Vietnã principalmente equipamentos de telecomunicações. E, do lado das exportações, o Brasil vende mais pro Vietnã do que para países como Portugal, Reino Unido ou França. Entre os principais produtos, estão milho, algodão e soja.

Esta é a segunda visita de Lula ao Vietnã. A primeira foi em 2008, quando ele foi o primeiro líder brasileiro a viajar ao país.