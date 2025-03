Janja 'vai continuar fazendo o que ela gosta', diz Lula após críticas sobre ida ao Japão

Getty Images Lula deu entrevista à imprensa antes de deixar Hanói, no Vietnã, para retornar ao Brasil após visita de estado ao país do sudeste asiático e, antes, ao Japão

Lula deu entrevista à imprensa antes de deixar Hanói, no Vietnã , para retornar ao Brasil após visita de Estado ao país do sudeste asiático e, antes, ao Japão .

Ao ser questionado se considera importante divulgar as viagens da primeira-dama com antecedência e os gastos em viagens, Lula falou sobre a ida de Janja à França, que aconteceu após o Japão.

Depois de acompanhar Lula na visita, durante o jantar com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako no Palácio Imperial de Tóquio, Janja viajou na quarta-feira (26/3) para a França onde discursou no evento Nutrition for Growth, sobre desnutrição infantil, a convite do presidente francês, Emmanuel Macron.

"Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada, e não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do governo Macron para discutir a aliança global contra a fome. E eu fiquei muito orgulhoso", disse Lula.

O presidente disse que Janja "não foi em uma viagem escondida".