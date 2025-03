Por que Anvisa determinou suspensão das vendas de creme dental da Colgate

"Procure no rótulo o número do processo, na Anvisa, que é 25351.159395/2024-82", disse a agência. Caso o consumidor tenha somente a bisnaga, a orientação é verificar se na composição do creme consta a substância "fluoreto estanoso".

A empresa disse ainda que segue tomando todas as medidas cabíveis para interagir com a Anvisa e demonstrar a segurança do produto.

A BBC Brasil entrou em contato com a Anvisa em busca de mais esclarecimentos sobre a suspensão da interdição e o andamento do processo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Leia abaixo o posicionamento completo da Colgate:

A Colgate reforça seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos. Estamos cientes da decisão da Anvisa por uma interdição cautelar ao creme dental Total Clean Mint, que não implica no recolhimento do produto. A companhia entrou com recurso que resultou na suspensão automática dessa interdição na quinta-feira (27). Seguimos tomando todas medidas cabíveis para interagir com a Anvisa e demonstrar a segurança do produto. É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes - como fluoreto de estanho, corantes ou sabores. Nossas equipes estão preparadas para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Total Clean Mint com autoridades, profissionais, clientes e consumidores.