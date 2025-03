Como pegar empréstimo consignado usando FGTS como garantia

Getty Images Está disponível deste esta sexta-feira (21/03) o programa "Crédito do Trabalhador", um novo sistema para impulsionar o crédito consignado para trabalhadores formais (regime CLT). A expectativa do governo é que a medida movimente a economia ao ampliar a oferta de financiamento mais barato para 47 milhões de brasileiros, incluindo empregados rurais, domésticos e assalariados de MEI (microempreendedor individual).

O empréstimo consignado oferece taxas de juros menores porque representa menos risco para os bancos, já que as parcelas são descontadas diretamente da remuneração mensal do devedor.

Atualmente, a modalidade é usada amplamente por servidores públicos e aposentados do INSS. Já no caso dos trabalhadores formais, o funcionamento hoje é mais burocrático e acaba dependendo de convênios entre empresas e bancos para facilitá-lo. Como fazer? O pedido é feito pela Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), que é o documento que registra a vida profissional do trabalhador e garante o acesso aos direitos trabalhistas previstos em lei.

Por meio do app da CTPS Digital, o trabalhador tem a opção de ver as ofertas de crédito. As instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho estarão autorizadas a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa. A partir da autorização de uso dos dados, o trabalhador recebe as ofertas em até 24h.

Ele pode analisar a melhor opção e faz a contratação no canal eletrônico do banco. Têm direito ao crédito consignado o trabalhador com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além de MEIs. O que é a Carteira de Trabalho Digital e como retirá-la? A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é o documento que registra a vida profissional do trabalhador e garante o acesso aos direitos trabalhistas previstos em lei.

Hoje em dia a carteira de trabalho é emitida de forma prioritária no formato digital e excepcionalmente no formato físico para anotações de vínculos anteriores a instituição do modelo digital. Qualquer pessoa com CPF pode tirar uma CTPS (clique aqui para saber mais detalhes). Basta ter CPF e fazer uma conta autenticada em gov.br.