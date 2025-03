Como nossos cães se conectam emocionalmente conosco (e como melhorar essa sintonia)

Os cães também têm essa habilidade. Assim como nós humanos, eles conseguem entrar na nossa sintonia em várias situações do dia a dia. Isso não é mera imitação. É uma habilidade fundamental para criar conexão emocional e melhorar os vínculos que temos com eles.

Alguns estudos afirmam que os cães podem sincronizar comportamentos e estados emocionais de forma mais eficaz com os humanos com quem compartilham relacionamentos fortes, principalmente se houver um histórico de interações positivas, como brincar ou acariciar.

Uma possível explicação para comportamentos sincronizados entre humanos e cães é que com a convivência os cães aprenderam a adaptar seus padrões de movimento e sincronizar com seus companheiros humanos. Por exemplo, eles ajustam seus níveis de atividade comportamental com base no fato de seus donos estarem parados ou em movimento, destacando sua atenção aos humanos.

Se você quer promover mais sintonia no relacionamento com seu companheiro canino, é importante se envolver em atividades agradáveis, como acariciar, brincar ou criar uma rotina de sessões de treinamento positivo. Isso pode ajudar a aumentar o foco do cão em quem está interagindo com ele porque esse tipo de atividade é percebido como gratificante.

O contato visual com o cão é outra coisa que aumenta a sincronização com ele pois isso ajuda a criar uma sincronização neural. Ao mesmo tempo, evitar interações que possam ser percebidas como aversivas para o cão, como abraçar o seu pet pode ajudar a evitar conflitos e estresse.

Portanto, da próxima vez que ficar na dúvida se dever ir passear com seu cão, fazer carinho nele enquanto assistem aquele filme juntos, ou se levantar para brincar quando ele traz a bolinha todo animado te chamando, lembre-se que se envolver nessas atividades pode ser uma boa maneira de melhorar a sintonia emocional com seu companheiro e tornar a relação mais feliz para ambos.

* Renata Roma é pós-doutoranda no Centro de Ciências Comportamentais e Estudos de Justiça e no Pawsitive Connections Lab da Universidade de Saskatchewan, no Canadá.

Esse texto foi originalmente publicado no site The Conversation.