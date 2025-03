Submarino que faz passeio turístico no Mar Vermelho naufraga com seis a bordo na costa do Egito; o que se sabe

Acredita-se que pelo menos seis pessoas morreram após um submarino turístico afundar no Mar Vermelho , perto da costa do Egito .

No total, cerca de 40 passageiros estavam a bordo do submarino chamado Sindbad.

Em novembro de 2024, um barco chamado Sea Story afundou, com 11 mortos e 35 sobreviventes.

À época, as autoridades egípcias atribuíram o desastre a uma onda enorme de até 4 metros — mas sobreviventes entrevistados pela BBC relataram problemas de segurança no barco.

No mês passado, investigadores do Reino Unido compilaram registros de 16 incidentes envolvendo embarcações na costa egípcia do Mar Vermelho nos últimos cinco anos, com várias mortes.