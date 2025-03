O estudo pioneiro que tenta 'desligar' a artrite reumatoide

Ao 'retreinar' as células do sangue, os cientistas acreditam que são capazes de 'desligar' a artrite reumatoide.

Participante do estudo, Carol Robson, de Jarrow, na Inglaterra, diz que a pior parte de viver com a doença é a dor — mas se a pesquisa ajudar a aliviar o sofrimento, "vai ser maravilhoso".

Ao longo de uma semana, os glóbulos brancos do paciente são cultivados em laboratório e treinados para se parecerem com os generais "calmos", de modo que, quando devolvidos ao paciente, eles comandam os soldados para que parem de atacar suas articulações.

"Com o tempo, este tratamento pode proporcionar benefícios significativos para as pessoas que sofrem de artrite reumatoide, 'desligando' a doença", explica Isaacs.

BBC John Isaacs vem trabalhando no tratamento experimental há 20 anos

Entre as cerca de 450 mil pessoas na Inglaterra que vivem com a condição, está a ex-enfermeira Robson, de 70 anos. Ela acorda todas as manhãs com dor.