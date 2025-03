Fóssil de dinossauro com duas garras surpreende cientistas

A espécie, chamada de Duonychus tsogtbaatari, era única dentro de um grupo de dinossauros chamados Therizinosaurs, que conseguiam ficar de pé com suas patas traseiras e geralmente tinham três garras.

Uma nova espécie rara de dinossauro com duas garras foi descoberta por cientistas no Deserto de Gobi, na Mongólia.

O animal tinha um tamanho considerado médio , com peso estimado em aproximadamente 260kg.

Os pesquisadores acreditam que as garras longas e curvadas da espécie e sua capacidade de flexioná-las com força seriam eficientes para agarrar vegetação.

Yoshi Kobayashi, Hokkaido University Cientistas acreditam que dinossauro pesava 260kg

Os terizinossauros eram um grupo de dinossauros terópodes herbívoros ou onívoros que viveram na Ásia e na América do Norte durante o Período Cretáceo, que começou há 145 milhões de anos e terminou há 66 milhões de anos.

Um exemplo desse animal aparece no filme Jurassic World - Domíniom, da série de filmes O Parque dos Dinossauros. O dinossauro tinha "aparência estranha", de acordo com uma das autoras do estudo, Darla Zelenitsky, professora associada da Universidade de Calgary.