A palavra intraduzível que resume vontade de esmagar coisas fofas

Você já se pegou na presença de uma fofura avassaladora, como a de seu sobrinho bebê ou a de um gatinho que você viu no Instagram ? Existe uma palavra para isso: gigil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Originária do idioma tagalog, das Filipinas, gigil é um "sentimento tão intenso que nos dá uma vontade irresistível de apertar fortemente as mãos, ranger os dentes e beliscar ou apertar quem ou o que for que achamos tão fofo".