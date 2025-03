O desprezo pela Europa vazado em conversas do gabinete de Defesa de Trump que horroriza a União Europeia

Getty Images Os comentários de altos funcionários dos EUA preocupam os principais líderes europeus "É horrível de se ver com todas as letras. Mas não é surpreendente", foi assim que um importante diplomata europeu reagiu ao que parece ser um profundo e sincero desdém pelos aliados na Europa, depois que um bate-papo em grupo no aplicativo Signal entre as principais autoridades de segurança e defesa dos EUA se tornou público na segunda-feira (24/3). O editor-chefe da revista americana The Atlantic, Jeffrey Goldberg, foi convidado aparentemente por acidente para o bate-papo, que discutia os ataques planejados contra os rebeldes houthi no Iêmen com o objetivo de desbloquear as rotas comerciais no Canal de Suez. Posteriormente, ele tornou pública a conversa.

No bate-papo, o vice-presidente J.D. Vance observa que apenas 3% do tráfego comercial dos EUA passa pelo canal, em comparação com 40% do tráfego comercial europeu, após ele e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, reclamarem do "oportunismo" da Europa.

A falha monumental de segurança está causando comoção nos EUA, com os democratas pedindo a renúncia de Hegseth como resultado. Do outro lado do Atlântico, os líderes e formuladores de políticas europeus se sentiram "enojados", como me disse uma autoridade da União Europeia (UE). As autoridades citadas nesta reportagem estão falando sob condição de anonimato para comentar livremente sobre os tempos voláteis nas relações entre os EUA e a Europa. Nenhuma declaração pública será feita para não complicar ainda mais a situação transatlântica.

Vance surpreendeu pela primeira vez as autoridades europeias com seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, no mês passado, condenando o continente por ter valores equivocados, como a proteção a clínicas de aborto e o que chamou de "censura à liberdade de expressão" na mídia e online — o "inimigo de dentro", nas palavras dele. O "vazamento" do bate-papo no Signal, na segunda-feira, acontece em meio a uma série de tensões, mal-estares e temores na Europa, que já não pode mais confiar no governo Trump como o maior aliado do continente, justamente em um momento em que o continente europeu se vê diante de uma Rússia ressurgente. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental conta com o apoio dos EUA em termos de segurança e defesa.

Mas é justamente esse fato que irrita o governo Trump, e que consolidou a Europa em sua mente como "aproveitadora". Enquanto os EUA destinam 3,7% do seu monumental Produto Interno Bruto (PIB) para a defesa, a maioria dos membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) relutou até recentemente em contribuir com 2% do seu PIB. Alguns, como as grandes economias da Espanha e Itália, ainda nem sequer chegaram a este patamar, embora digam que planejam fazer isso em breve. A Europa depende fortemente dos EUA, entre outras coisas, em termos de inteligência, de capacidades de defesa aérea e do seu guarda-chuva nuclear.