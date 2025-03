'Adolescência': o bullying sofrido e outras curiosidades sobre Stephen Graham, protagonista da série que viralizou na Netflix

"Ser mestiço não era bem visto na minha época. Houve momentos na minha infância em que eu não tinha certeza de onde me encaixava. Às vezes, meus primos brancos me aceitavam, aí depois meus primos negros não. Era normal eu me perguntar: 'Onde me encaixo?'", disse ele em uma entrevista de 2019 ao programa Desert Island Discs da BBC.

Essas experiências o afetaram quando ele participou do filme This is England - Isto É Inglaterra (2006), no qual interpretou um skinhead racista.

Um dos momentos mais perturbadores do filme é quando seu personagem é visto espancando violentamente um homem negro.