Palestino vencedor de Oscar é espancado por colonos judeus e preso por soldados israelenses

Hamdan Ballal foi espancado por colonos antes de ser levado embora, disse seu codiretor do documentário 'Sem Chão'.

Getty Images Hamdan Ballal e Rachel Szor mostram o prêmio de Melhor Documentário no Oscar pelo filme Sem Chão

O cineasta palestino que venceu o Oscar deste ano na categoria de Melhor Documentário foi atacado por colonos israelenses, segundo ativistas que testemunharam o evento, e depois foi detido pelo exército israelense.

Hamdan Ballal, um dos quatro codiretores do documentário Sem Chão, teve sua casa na Cisjordânia ocupada por Israel cercada por colonos durante um ataque na segunda-feira, de acordo com o grupo Center for Jewish Nonviolence.