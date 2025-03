O homem inocente que recebeu indenização milionária após quase 50 anos no corredor da morte

Getty Images Hakamata, de anos 89, foi considerado culpado em 1968 de matar seu chefe, a esposa de seu chefe e os dois filhos

Um japonês que passou quase 50 anos no corredor da morte por uma condenação de assassinato será indenizado em 217 milhões de ienes (R$ 8,25 milhões), no que seus advogados dizem ser o maior pagamento do país já feito em um caso criminal na história do país.

Iwao Hakamata, 89 de anos, foi considerado culpado em 1968 de matar seu chefe, a esposa de seu chefe e os dois filhos, mas foi absolvido no ano passado após um novo julgamento.