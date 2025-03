Lula será candidato se estiver bem de saúde, e saúde dele está forte, diz Janja

"Não sei [se Lula será candidato]. Você sabe que ele fala sempre que… ele não gosta de antecipar as coisas, né? Mas ele será candidato se tudo estiver bem com a saúde dele. Ele sempre coloca essa questão da saúde. Eu tô vendo ele muito forte de saúde, então… É isso", afirmou.

Esta é a primeira viagem internacional de longa distância do presidente após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro.

Lula está desde segunda-feira (24/3) em Tóquio, no Japão, onde participa nesta noite de jantar com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako no Palácio Imperial.

O presidente ainda tem previstas reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka, e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão.