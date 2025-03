Imperador do Japão visitou Brasil três vezes e tocou com orquestra sinfônica de São Paulo

Importância do Brasil na agenda da Casa Imperial é visível; primeiras visitas oficiais ao exterior dos três filhos dos imperadores eméritos Akihito e Michiko foram ao país; imperador Naruhito tocou choros de Ernesto Nazaré com orquestra em SP aos 22 anos.

O imperador Naruhito, entronado no Japão em 2019 , esteve no Brasil três vezes, onde visitou várias cidades e se engajou em atividades culturais, numa demonstração da importância do país para a Casa Imperial japonesa.

Ricardo Stuckert / PR Lula e a primeira-dama, Janja, ao lado do Imperador Naruhito e da Imperatriz Masako em Tóquio, no Japão

O Japão é parceiro de longa data (130 anos) do Brasil. Com a viagem — que também inclui uma parada no Vietnã — o governo brasileiro destaca suas relações que vão além das duas maiores potências — Estados Unidos e China —, em um momento turbulento da política global.

Lula desembarcou em Tóquio com dois itens principais na pauta de comércio: o pleito de longa data para que o Japão libere a compra de carne bovina e suína do Brasil e o avanço nas discussões de um acordo entre Mercosul e Japão.

A visita de Estado ao Japão inclui honrarias que não costumam acontecer em outras visitas, como um banquete de recepção pelo imperador e a imperatriz, e a apresentação da família imperial ao chefe de Estado.

Além do encontro com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako no Palácio Imperial, Lula tem reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão, entre outros compromissos.

Laços com o Brasil

Em seu livro Kizuna (Laços, em português), o advogado e tradutor-intérprete Masato Ninomiya mostra a relação profunda que existe entre a família imperial e o Brasil. Esses laços teriam começado há quase um século, com a doação em dinheiro feita pelo imperador Showa (avô do atual imperador) para a construção do Hospital Santa Cruz, na capital paulista.