Por que nudez masculina ainda é rara e um tabu na TV e no cinema

Warner Bros Discovery Por que mostrar um pênis na tela ainda tem a capacidade de chocar? No quarto episódio da terceira temporada da série The White Lotus, que se passa na Tailândia, o milionário Tim Ratliff (Jason Isaacs), cada vez mais nervoso, senta para tomar café da manhã usando um roupão com um laço frouxo. Sua família não sabe que Tim é procurado pelo FBI, a polícia federal americana, por transações financeiras ilegais, e que provavelmente vai acabar atrás das grades — ou que vem tomando Lorazepam, um medicamento ansiolítico, como se fosse bala. Aviso: Esta reportagem contém linguagem que pode ser considerada ofensiva por alguns leitores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Todos no clube...!", ele murmura para si mesmo, horrorizado, e, imaginando seus conhecidos descobrindo sobre seus crimes, ele coloca as mãos sobre a cabeça, expondo acidentalmente seus órgãos genitais. "Meu Deus, pai!", seus três filhos quase adultos gritam com repulsa. "Suas bolas!"

Pode ter sido um mero lampejo da genitália masculina na série de enorme sucesso de Mike White, que acompanha super-ricos de férias, mas imediatamente se tornou um momento bastante discutido nas redes sociais. "Jason Isaacs, você estava escondendo o jogo", postou uma pessoa no X (antigo Twitter), enquanto outra acrescentou: '[o] nu frontal me fez derramar minha sopa, eu não estava preparado'. Outros relacionaram a nudez de Isaacs a outro personagem famoso que ele interpretou, Lucius Malfoy, nos filmes de Harry Potter. "Eu não esperava que White Lotus mostrasse a varinha de Lucius Malfoy esta noite, mas aqui estamos nós...", brincou um usuário. Mas esta não foi a primeira vez que a anatomia masculina roubou a cena nesta série. No primeiro episódio, o filho de Isaacs em cena, Saxon (Patrick Schwarzenegger), apareceu exibindo o pênis e os glúteos enquanto anunciava ao irmão mais novo que iria se masturbar com pornografia no banheiro que compartilhavam; e as duas temporadas anteriores também foram repletas de homens nus.

Warner Bros Discovery O vislumbre de uma genitália masculina na terceira temporada de The White Lotus repercutiu imediatamente nas redes sociais Na verdade, virou um tema recorrente: todos os episódios de abertura das três temporadas de The White Lotus apresentam um pênis. Na primeira temporada, ambientada no Havaí, Mark Mossbacher, interpretado por Steve Zahn, pediu à esposa para examinar seus testículos, pois acreditava estar com câncer. No primeiro episódio da segunda temporada, que se passa na Sicília, Cameron (Theo James), um cara convencido da área de finanças, vai até o quarto da parceira do seu amigo no hotel para pegar emprestado uma sunga e, em seguida, troca de roupa à vista de todos, dando a ela e aos espectadores um vislumbre do seu pênis. "O que você acha? Um pouco apertado, né?", diz ele sobre a sunga, se dirigindo a Harper (Aubrey Plaza), mais uma vez direcionando o olhar para baixo.

Voltando à temporada atual, um dos episódios mostra Vlad, um dos amigos russos do funcionário do resort Valentin, se despindo e balançando a genitália em uma noitada, enquanto em outras cenas ao longo das três temporadas, outros personagens masculinos apareceram nus, seja se masturbando ou fazendo sexo, como o ator Adam DiMarco como Albie, e Will Sharpe como Ethan (ambos na segunda temporada); e as temporadas um e dois tiveram cenas de sexo exclusivamente masculinas de cair o queixo. Na primeira temporada, houve uma sessão de sexo regada a drogas (com Armond, o gerente do hotel [Murray Bartlett], e o membro mais jovem da equipe do White Lotus, Dillon [Lukas Gage]), enquanto a grande revelação da segunda temporada foi a relação sexual entre dois homens, Quentin (Tom Hollander) e Jack (Leo Woodall), que alegavam ser tio e sobrinho, mas na verdade eram cliente e garoto de programa. Não há dúvida de que Mike White usa a nudez masculina e as cenas de sexo para provocar. E isso funciona: a terceira temporada está com uma média de audiência de 12,2 milhões de espectadores por episódio — um aumento de 78% em relação ao mesmo período da segunda temporada —, e repercute com frequência nas redes sociais, sobretudo quando aparece alguma cena de nudez masculina.

Mas o fato de cenas como essas ainda ganharem destaque no noticiário ao redor do mundo mostra que, embora a nudez masculina possa estar se tornando um pouco mais comum, ela ainda é vista como um tabu e digna de comentários, o que, por si só, diz muito sobre o quanto muita gente se sente confortável (ou desconfortável) em ver homens nus na televisão. 'A exceção, e não a norma' Tradicionalmente, o cinema e a televisão europeus têm adotado uma abordagem mais relaxada em relação à exibição de nudez frontal masculina e feminina nas telas. Nos EUA e no Reino Unido, a história é bem diferente. As diretrizes rígidas da Ofcom, órgão regulador britânico de mídia, têm uma regra de que nenhuma nudez é permitida antes das 21h (horário local). E, embora isso possa significar que bumbuns eram exibidos de vez em quando na TV tarde da noite, os pênis só apareceram de fato na década de 1990, com o Eurotrash, um programa noturno de variedades no Channel 4, que apresentava as façanhas das pessoas estranhas e maravilhosas da Europa, e mostrava casualmente pênis e vulvas; ou as aventuras sexuais dos homens gays no inovador Queer As Folk em 1999. Mas mesmo agora, ver a genitália masculina na TV do Reino Unido ainda é a exceção, e não a norma.