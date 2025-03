Como será julgamento no STF que pode tornar Bolsonaro réu

Reuters Bolsonaro durante manifestação no Rio; defesa do ex-presidente questiona validade da delação de Mauro Cid e relatoria de Alexandre de Moraes A partir da manhã desta terça-feira (25/03), cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidirão se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virará réu por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Os ministros da Primeira Turma do STF — Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux — vão avaliar uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e mais sete pessoas, que compõem o chamado núcleo 1 de acusados no documento da procuradoria e com base nas investigações da Polícia Federal.

Alexandre de Moraes é o relator da petição pelo recebimento da denúncia, a PET 12100.

Este grupo de denunciados é considerado pela PGR como o "núcleo crucial" da suposta trama golpista e inclui, além do ex-presidente: O deputado federal Alexandre Ramagem;

O almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos;

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres;

O general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno;

O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid;

O general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira;

O general da reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto. Os membros desse núcleo foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; envolvimento em organização criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento da denúncia, apresentada em fevereiro pela PGR, está previsto para começar às 9h30 de terça. Após um possível intervalo, será retomado às 14h. Se necessário, haverá mais uma sessão às 9h30 de quarta-feira (26/03).

A análise acontecerá no plenário da Primeira Turma, na sede do STF em Brasília. Alguns veículos da imprensa poderão acompanhar o julgamento no local. As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça e pelos canais no YouTube da TV Justiça e do STF. O STF preparou um esquema especial de segurança, com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e de outros órgãos. Haverá controle maior de acesso a certas áreas do Supremo, policiamento reforçado e equipes preparadas para emergências.