8 retratos fantasmagóricos que estavam escondidos em obras-primas

The Courtauld Institute of Art Nos últimos meses, foram encontrados retratos ocultos em obras-primas antigas de vários pintores Algo estranho está acontecendo. Aparentemente, vêm surgindo de tempos em tempos notícias sobre alguma descoberta sensacional no mundo da arte. Elas incluem pinturas escondidas sob outros quadros e rostos desvanecidos que surgem abaixo do verniz de obras-primas que pensávamos conhecer milimetricamente.

Somente no último mês, veio a público a detecção de misteriosas figuras capturadas abaixo da superfície de obras de Ticiano (c.1489-1576) e Pablo Picasso (1881-1973).

Mas como devemos tratar esta coleção de olhares secretos, que não para de crescer – estas presenças antes inexistentes que, ao mesmo tempo, nos encantam e perturbam? No início de fevereiro, pesquisadores dos Laboratórios de Caracterização da Arte Andreas Pittas, do Instituto Cyprus, em Chipre, revelaram terem comprovado a existência, usando formação avançada de imagens e um novo scanner multimodal combinando diferentes técnicas, de um retrato de cabeça para baixo de um homem de bigode segurando uma pena, embaixo do quadro Ecce Homo (1570-75), do mestre do Renascimento italiano Ticiano. Superficialmente, a tela de Ticiano retrata um Jesus enlameado, com as mãos amarradas com cordas, ombro a ombro com o governador romano Pôncio Pilatos, suntuosamente vestido e que viria a condená-lo à morte.

Mas o que faz aqui este estranho e anacrônico escriba que foi apagado? E o que ele está tentando nos dizer? The Cyprus Institute 'Ecce Homo', de Ticiano, 1570-75 A existência do retrato oculto, que emerge de forma imperceptível através do craquelê – aquelas rachaduras fascinantes que se formam nas pinturas dos antigos mestres – foi descrita pela primeira vez pelo historiador da arte Paul Joannides. E seu significado para a narrativa da superfície não é nada casual. A identidade da perturbadora figura ainda não foi determinada, mas ela claramente ajudou a formar a dolorosa composição artística que a manteve oculta pelos últimos 450 anos.

A análise da materialidade das camadas de pintura no Instituto Cyprus demonstrou que os contornos do rosto da figura escondida determinaram a curvatura das cordas que amarram as mãos de Jesus, estabelecendo notas harmônicas entre as sucessivas composições, aparentemente opostas. Este sentido de colaboração silenciosa entre as camadas de tinta – entre o que existe hoje e o que havia antes – é ainda mais surpreendente no semblante oculto de uma mulher encontrado pelos reparadores do Instituto Courtauld de Arte, em Londres, atrás de uma pintura do Período Azul de Pablo Picasso – um retrato do escultor e amigo do artista Mateu Fernández de Soto (1901). Também descoberto utilizando tecnologia de geração de imagens por infravermelho, o retrato da mulher, ainda não identificada, é traçado em estilo anterior, mais impressionista. Quando trazida à superfície, ela parece estar sussurrando no ouvido do escultor, como se o passado e o presente houvessem se unido em um único momento interrompido.

The Courtauld Institute of Art Pablo Picasso, 'Retrato de Mateu Fernández de Soto', 1901 Na maioria dos casos, esses retratos ocultos são apenas os fantasmas de composições rejeitadas que não se destinavam a ser exibidas. E elas não teriam sido observadas sem a ajuda de ferramentas avançadas de geração de imagens, que permitem aos especialistas espreitar com segurança abaixo da tinta, sem danificar a superfície da obra. Os raios X revelam os desenhos ocultos e a reflectografia de infravermelho consegue expor detalhes sutis que foram mascarados pelo antigo verniz. Estes detalhes, quando observados, não podem ser esquecidos. Depois de descobri-los, é preciso analisá-los.