De onde vêm os asteroides?

Getty Images Alguns asteroides podem nos ajudar a compreender o passado da Terra – outros podem ameaçar nossa própria sobrevivência Todos os anos, um pedaço de rocha do tamanho de um carro se lança violentamente no espaço em curso de colisão com o nosso planeta, segundo a Nasa. Felizmente, a atmosfera da Terra age como um escudo protetor. Por isso, em vez de se chocar com o solo do planeta, o asteroide se queima e produz um impressionante show de luzes, riscando o céu como um meteoro ou uma bola de fogo.

"Existem asteroides de todos os tamanhos", afirma o cientista planetário Michael Küppers, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês). "Os realmente grandes, como o asteroide de cerca de 10 km [de largura] que acreditamos ter causado a extinção dos dinossauros, podem surgir uma vez a cada 100 milhões de anos." O asteroide 2024 YR4, descoberto em dezembro do ano passado, vem recentemente ocupando as manchetes de todo o mundo. Com cerca de 40 a 90 metros de largura, ele é maior do que um edifício de 12 andares.

Em janeiro deste ano, a ESA calculou a trajetória da rocha e previu inicialmente que havia 1,2% de possibilidade de impacto com a Terra, no dia 22 de dezembro de 2032. Este índice ultrapassou o confortável limite de 1% de risco para um objeto próximo da Terra e acionou a necessidade de investigação por diversas organizações de defesa planetária, além do Congresso e do presidente dos Estados Unidos. Felizmente, o tamanho do YR4 não é suficiente para conseguir extinguir a nossa espécie. Mas ainda poderia ser considerado um "assassino de cidades", segundo alguns especialistas – se estiver no limite superior da faixa de tamanho estimada e aterrissar em uma área densamente povoada.

Em fevereiro de 2025, o risco de que o asteroide venha a atingir a Terra subiu rapidamente para 3,1%, ou 1 em 32. Por sorte, a humanidade conseguiu evitar o pânico em massa e o risco desde então foi reduzido para 0,001%, o que é bastante tranquilizador. Mas de onde veio este asteroide, para começar? E o quanto devemos nos preocupar com a possibilidade de surgir um cenário parecido no futuro? Getty Images A análise dos dados da missão Dart, da Nasa, levou os cientistas a concluírem que a órbita do asteroide foi alterada com sucesso. Cinturão distante Quando o assunto é compreender os asteroides, astrônomos e cientistas ainda analisam as cartas que têm nas mãos para decifrar as regras deste potencialmente arriscado jogo celestial.

"Cientificamente, podemos aprender muito com os asteroides", segundo o astrônomo Alan Fitzsimmons, da Universidade Queens em Belfast, no Reino Unido. Ele participa de uma das pesquisas celestes da Nasa que busca e rastreia objetos próximos da Terra (NEOs, na sigla em inglês) – asteroides cuja órbita os traz para até 195 milhões de quilômetros do Sol. "Os asteroides que detectamos são geralmente fragmentos de corpos muito maiores que se formaram no nascimento do nosso Sistema Solar", explica Fitzsimmons.