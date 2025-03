Heathrow: o caos gerado pelo fechamento de um dos mais movimentados aeroportos do mundo após incêndio

Aeroportos ao redor do mundo estão enfrentando interrupções depois que um incêndio em uma subestação próxima causou uma queda de energia em Londres.

A administração do aeroporto disse que está enfrentando interrupções "significativas" após o incêndio na subestação North Hyde em Hayes, oeste de Londres .

Voos no mundo todo foram interrompidos depois que o aeroporto de Heathrow em Londres — um dos mais movimentados do mundo — fechou devido a um incêndio em uma subestação elétrica próxima.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio na subestação, mas os serviços de emergência foram chamados primeiramente para o local no oeste de Londres, às 23h23 (20h23 no horário de Brasília) de quinta-feira.

Um incêndio em uma subestação elétrica no oeste de Londres, que abastece Heathrow, causou uma grande queda de energia no aeroporto, levando ao seu fechamento.

No Brasil, pelo menos dois voos da Latam entre Guarulhos e Heathrow (um de ida e outro de volta) foram cancelados. Um voo da British Airways constava como atrasado — ainda sem maiores informações.

A subestação fica a apenas dois quilômetros e meio do aeroporto.

Bombeiros disseram que o incêndio estava sob controle às 6h28 (3h28 no horário de Brasília).

Uma fonte de Heathrow também disse à BBC que eles têm "múltiplas fontes" de energia no aeroporto — com geradores a diesel e "fontes de alimentação ininterruptas" instaladas.

Eles acrescentaram que quando ocorreu a queda de energia, todos os sistemas de backup "operaram conforme o esperado".

Os sistemas, no entanto, não são suficientes para operar todo o aeroporto — por isso a decisão de fechá-lo.

A fonte disse que o aeroporto está redirecionando energia para as partes afetadas da operação, mas que isso "leva tempo".

E mesmo quando a energia volta, há inúmeros sistemas que precisam ser reinicializados e verificados para garantir que estejam funcionando corretamente e estáveis.

Jonathan Smith, vice-comissário do corpo de bombeiros, disse que o incêndio na subestação elétrica envolveu um transformador contendo 25 mil litros de óleo de resfriamento.

O incêndio foi "muito visível e significativo", disse ele.

Quanto tempo vai durar o fechamento do aeroporto?

PA Media

Em comunicado, a direção de Heathrow disse que o aeroporto ficará fechado até pelo menos 23h59 (20h59 no horário de Brasília) desta sexta-feira (21/3), mas alertou os clientes para esperarem "perturbações significativas nos próximos dias".

Espera-se que a interrupção das viagens afetasse muitos outros aeroportos, já que as companhias aéreas cancelaram e desviaram voos.

Um porta-voz de Heathrow disse que "não tem clareza sobre quando a energia poderá ser restaurada de forma confiável".

O aeroporto pediu desculpas pela interrupção e aconselhou os passageiros a entrarem em contato com suas companhias aéreas para obter mais informações.

Quem foi afetado?

Pelo menos 1.351 voos partindo de ou chegando a Heathrow serão afetados na sexta-feira, disse o Flightradar24, com cerca de 120 aeronaves afetadas já no ar quando o fechamento foi anunciado. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas poderão ser afetadas pelo fechamento do aeroporto.

O Ministério das Relações Exteriores está aconselhando cidadãos do Reino Unido que estão no exterior e precisam de assistência urgente a entrar em contato com suas equipes por meio de um formulário de consulta online.

O serviço ferroviário Heathrow Express — que liga o centro de Londres ao aeroporto — informou que estava operando um serviço reduzido de meia hora para ajudar os passageiros a deixar os terminais.

A empresa informou que não estava aceitando passageiros na estação de Paddington.

Quantas pessoas foram afetadas na região?

Além de toda a área do aeroporto, milhares de casas no oeste de Londres ficaram sem energia elétrica.

Cerca de 150 pessoas serão evacuadas de propriedades vizinhas.

Mais de 16,3 mil residências ficaram sem energia em uma queda de energia em grande escala causada pelo incêndio, disse a fornecedora de energia Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).

"Estamos cientes de uma queda generalizada de energia que afetou muitos de nossos clientes em Hayes, Hounslow e áreas vizinhas", acrescentou.

A National Grid UK, operadora e distribuidora nacional de energia de alta voltagem, também disse que estava "trabalhando rapidamente para restaurar o fornecimento de energia".

Até agora, a energia foi restaurada para 62 mil clientes, com cerca de 5 mil ainda às escuras.

Enquanto isso, duas creches e quatro escolas em Hillingdon — o bairro de Londres onde o Aeroporto de Heathrow está localizado — estão fechadas hoje. A coleta de lixo também será afetada na sexta-feira, e as rotas de ônibus na região foram afetadas com desvios e cancelamentos.

Não há relatos de feridos no incêndio.

O que acontece agora?

Agentes antiterrorismo da polícia estão liderando a investigação do incêndio devido à localização da subestação e ao "impacto na infraestrutura nacional crítica".

A empresa acrescentou que até o momento não há indícios de crime, mas que nenhuma hipótese é totalmente descartada.

O Corpo de Bombeiros de Londres disse que estava trabalhando em estreita colaboração com a Polícia Metropolitana.

Enquanto isso, os clientes foram orientados a ficar longe do aeroporto até novo aviso e a entrar em contato diretamente com suas companhias aéreas, já que os voos foram cancelados e desviados para outros aeroportos.

Todos os voos da Virgin Atlantic com chegada e partida de Heathrow foram cancelados pelo menos até o meio-dia de 21 de março, informou a companhia aérea.

A transportadora americana United Airlines disse à BBC que "após o fechamento, sete voos da United retornaram à sua origem ou a outros aeroportos", acrescentando que voos adicionais para Heathrow foram cancelados.

A companhia aérea disse que estava trabalhando com seus clientes para oferecer opções alternativas de viagem.

O Aeroporto de Gatwick disse à BBC que estava ciente da situação no Aeroporto de Heathrow e está "pronto para dar suporte conforme necessário".

Vários aviões da companhia aérea australiana Qantas foram desviados de Londres para Paris, com outros voos provavelmente afetados, disse a empresa.

A British Airways alertou sobre "impacto significativo" em seus serviços.

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã informou que cerca de 30 voos estão programados de e para Londres Heathrow, mas até agora apenas metade deles foram cancelados.

A Cathay Pacific, principal companhia aérea de Hong Kong, cancelou todos os seus voos para Londres hoje.