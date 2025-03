Por que desafios da Tesla vão muito além de polêmicas em torno de Elon Musk

Getty Images A Tesla vem enfrentando recentemente desafios cada vez maiores "Este é o carro da nossa família há três anos, e tem sido um verdadeiro sonho", diz Ben Kilbey ao me mostrar seu reluzente Tesla Model Y branco perolizado. Ben é um defensor ferrenho dos carros elétricos. Ele dirige uma empresa de comunicação que promove negócios sustentáveis no Reino Unido. Mas diz que chegou a hora de se desfazer do Model Y — porque ele desaprova veementemente as atitudes do CEO da Tesla, Elon Musk, especialmente a maneira como ele lidou com a demissão de funcionários do governo dos EUA.

Ben faz parte de um movimento mais amplo de reação contra o CEO da Tesla que parece ter ganhado força nas últimas semanas, desde que Musk foi nomeado chefe do controverso Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), encarregado de cortar os gastos do governo federal. BBC Ben Kilbey ao lado do seu Tesla — ele diz que chegou a hora de se desfazer dele porque não concorda com as atitudes de Musk Musk também interveio na política no exterior, fazendo uma aparição em vídeo em um comício do partido de direita radical Alternativa para Alemanha (AfD) antes da eleição parlamentar no país, além de lançar ataques online contra políticos britânicos, incluindo o primeiro-ministro, Keir Starmer. Para alguns que não compartilham das suas opiniões, tudo isso se tornou excessivo.

Houve protestos do lado de fora de dezenas de concessionárias da Tesla, não apenas nos EUA, mas também no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha e em Portugal. Embora a maioria das manifestações tenha sido pacífica, houve casos de showrooms, estações de recarga e veículos sendo vandalizados. Em incidentes separados na França e na Alemanha, vários carros foram incendiados. Nos EUA, o Tesla Cybertruck, uma caminhonete metálica com design angular, parece ter se tornado um ímã em particular para o sentimento anti-Musk. Diversos vídeos que circularam nas redes sociais mostram veículos pintados com suásticas, cobertos com lixo ou usados como rampas de skate.

Getty Images O presidente Trump ao lado de um Tesla em frente à Casa Branca O presidente dos EUA, Donald Trump, foi rápido em demonstrar seu apoio à Tesla, permitindo que a empresa exibisse seus veículos do lado de fora da Casa Branca, e prometendo comprar um. Ele disse que a violência contra os showrooms nos EUA deveria ser tratada como "terrorismo doméstico". Musk também foi categórico em sua resposta. "Esse nível de violência é insano e profundamente errado", ele afirmou em uma entrevista recente à rede americana Fox News. "A Tesla simplesmente fabrica carros elétricos, e não fez nada para merecer esses ataques do mal." O que é difícil de medir exatamente é o impacto que tudo isso teve na Tesla como negócio — e até que ponto as opiniões de Musk e o envolvimento dele no governo Trump afetaram a marca e afastaram alguns compradores tradicionais de veículos elétricos.

E se for este o caso, será que a Tesla pode realmente dar continuidade à trajetória de sucesso com Musk no comando? Uma figura de destaque Há duas décadas, a Tesla era uma pequena start-up do Vale do Silício, com um punhado de funcionários e grandes sonhos de revolucionar a indústria automotiva. Hoje, é a marca de veículos elétricos mais vendida em um mercado global em ascensão, com fábricas gigantescas ao redor do mundo. A empresa também é amplamente reconhecida por ter provado que os veículos elétricos podem ser rápidos, potentes, divertidos e práticos.