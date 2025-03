'Como um filme de terror': soldados ucranianos descrevem sua retirada traumática da região de Kursk, na Rússia

No dia 9 de março, "Volodymyr" (nome fictício) enviou para a BBC uma mensagem via Telegram. Ele contou que ainda estava em Sudzha, onde havia "pânico e colapso no front".

Volodymyr contou que, um mês atrás, era possível viajar naquela estrada com relativa segurança. Mas, em 9 de março, "tudo estava sob o controle do fogo inimigo – drones 24 horas por dia. Em um minuto, você pode ver dois a três drones. É muito."

"Temos toda a logística aqui na estrada entre Sudzha e Sumy", prossegue ele. "E todos sabiam que [os russos] tentariam interromper. Mas, novamente, foi uma surpresa para o nosso comando."

Na época das mensagens, pouco antes da retomada de Sudzha pela Rússia, Volodymyr afirmava que as forças ucranianas estavam sendo pressionadas de três lados.

Maksym: destroços de veículos espalhados pelas estradas

No dia 11 de março, as forças ucranianas lutavam para evitar a interrupção da estrada, segundo as mensagens recebidas de "Maksym" no Telegram.