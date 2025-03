Proibição de laqueadura e vasectomia em jovens: o que está em jogo no julgamento do STF

Simone Machado - De São José do Rio Preto (SP) para a BBC News Brasil

Um julgamento que pode mudar para 18 anos a idade mínima para se fazer laqueadura e vasectomia no Brasil foi interrompido Supremo Tribunal Federal (STF) por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli na quinta-feira (13/03).

Porém, na prática, muitos médicos acabam considerando que a pessoa deve ter no mínimo 21 anos e dois filhos vivos — e não uma condição ou outra.

A lei atual, de setembro de 2022 , determina que, para fazer procedimentos de esterilização voluntária, a pessoa deve ter no mínimo 21 anos ou dois filhos vivos, além de capacidade civil plena (capacidade de cumprir de forma autônoma seus direitos e deveres como cidadão).

O julgamento no STF começou em novembro de 2024 mas foi interrompido na ocasião por um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin . A pauta foi retomada na quarta-feira (12/03).

Para a sigla, o fato de o Estado definir as condições para que homens e mulheres decidam sobre a própria vida reprodutiva viola princípios como a dignidade da pessoa humana, a liberdade de escolha, a autonomia privada, liberdade de planejamento familiar e os direitos sexuais e reprodutivos.

A ação que está na pauta do plenário do STF foi protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), defendendo que maiores de 18 anos já possam optar pela esterilização voluntária.

Nesse período, é previsto "aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce".

Para o advogado Ricardo Calderón, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM), as restrições impostas pela lei atual vão contra princípios constitucionais que estabelecem a maioridade civil aos 18 anos.

Segundo regras do Conselho Federal de Medicina (CFM), independente da legislação, os médicos têm autonomia para se recusar a fazer o procedimento de esterilização voluntária caso não concordem com ele.

"É necessário respeitar a liberdade de escolha das pessoas e a autodeterminação delas sobre seu corpo e direito reprodutivo. Uma pessoa com mais de 18 anos tem capacidade de direito civil. Precisa haver o aconselhamento médico, mas a decisão de reger sobre o próprio corpo cabe ao indivíduo e não ao Estado", pontua Calderón.

"Desaconselhar uma mulher da decisão de não ter filhos ou ferir esse direito é um ato patriarcal", acrescenta.

O urologista e conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina (CFM) José Elêrton concorda.

"Se aos 18 anos o indivíduo pode dirigir, votar e responder criminalmente pelos seus atos, ele já tem autonomia para decidir se quer ou não ter filhos e fazer o procedimento", defende.

Para o médico, para que a decisão seja tomada de forma consciente e não seja impulsiva, é importante o aconselhamento ao paciente — para que prós e contras sejam esclarecidos, mas sempre respeitando a opinião da pessoa.

Por outro lado, alguns especialistas apontam que a irreversibilidade da laqueadura e a possível irreversibilidade da vasectomia exigem maturidade na escolha, o que justificaria a idade mínima de 21 anos.

A vasectomia pode ser revertida, mas não há garantias disso.

"Do ponto de vista psicológico, a maturidade cognitiva plena se dá após os 18 anos, apesar de termos exceções. Mas, considerando a maioria, estabelecer essa idade mínima para realizar uma laqueadura parece precoce", avalia Rafaela Schiavo, psicóloga perinatal e fundadora do Instituto MaterOnline, que atua na formação de profissionais que trabalham no cuidado emocional de gestantes e puérperas.

Getty Images Vasectomia pode ser revertida, mas não há garantias que isso funcione

Ainda segundo a psicóloga, aos 21 anos, o indivíduo já conseguiu amadurecer e fazer um planejamento real com uma cognição adulta, sendo mais consciente sobre a decisão do procedimento cirúrgico.

"Aos 18 anos, existe o risco significativo de tomar uma decisão precipitada, da qual a pessoa pode se arrepender poucos anos depois. Entretanto, se a mulher já tiver mais de dois filhos antes dos 21 anos, é importante permitir a ela a opção da laqueadura mais cedo", acrescenta Schiavo.

Os profissionais ouvidos pela reportagem são unânimes em enfatizar a importância do aconselhamento especializado para aqueles que pretendem fazer a esterilização voluntária, havendo esclarecimento dos riscos de irreversibilidade futura.

É importante que os pacientes sejam informados também sobre outros métodos contraceptivos.

"Isso [esterilização] pode comprometer lá na frente o desejo dessa pessoa e causar nela um profundo arrependimento. Ou seja, é uma questão que tem que ser abordada por uma equipe multidisciplinar de saúde", acrescenta Claudiane Garcia de Arruda, ginecologista.

Além da lei, a pressão social

Mesmo quem, perante a lei, poderia fazer a esterilização voluntária, pode acabar enfrentando outro obstáculo para o procedimento: a pressão social.

É o que relata a cabeleireira Fernanda (nome fictício), de 28 anos, que desde a adolescência decidiu que não quer ter filhos.

No início do ano passado, a moradora de Boa Vista (RR) procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para fazer uma laqueadura, procedimento que consiste no ligamento das tubas uterinas para a esterilização feminina.

Porém, após iniciar o processo de preparação para o procedimento, ela não conseguiu realizar a cirurgia.

Getty Images Cabeleireira relata pressão de psicóloga para não fazer laqueadura

"Fui na consulta, fiz os exames e depois fui encaminhada para a psicóloga. Nessa fase, começou a burocracia. Fiz cinco sessões com a profissional e percebi que outras mulheres, que já tinham filhos, eram encaminhadas para a cirurgia, e eu não", contou Fernanda à BBC News Brasil.

Segundo a cabeleireira, a psicóloga reiteradamente questionava a decisão dela de não querer filhos, falando que ela era muito nova e mudaria de ideia.

Seis meses após iniciar o processo e não ser encaminhada sequer para a fila da cirurgia, Fernanda conta que desistiu de tentar a laqueadura pelo SUS.

"De tanto eles dificultarem, eu acabei desistindo. Talvez se eu tivesse pelo menos um filho, eles não teriam sido tão burocráticos comigo", diz.

Para seguir o plano de não ter filhos, ela usa injeções de anticoncepcional trimestralmente.

Lei já teve alterações

Conhecida como Lei do Planejamento Familiar, a Lei 9.263 de 1996, em seu texto original, previa que homens e mulheres só poderiam realizar laqueadura e vasectomia se tivessem idade mínima de 25 anos, pelo menos dois filhos vivos e após o cumprimento de intervalo mínimo de 60 dias do momento da solicitação do procedimento à sua realização.

A norma definia também que a esterilização dependia da autorização expressa do cônjuge.

Em 2022, a Lei 14.443 fez alterações na norma original. Desde então, a autorização do marido ou da esposa para a realização da esterilização voluntária foi retirada, e a idade mínima passou de 25 anos para 21.

No entanto, a necessidade de ter ao menos dois filhos vivos, em caso de pessoas com menos de 21 anos, continuou.