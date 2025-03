O que 9 meses no espaço fazem ao corpo humano

Getty Images Passar um tempo no espaço e ter uma vista incomparável do planeta Terra é uma experiência com que muitos sonham. Mas o corpo humano evoluiu para funcionar na gravidade da Terra. Então, pode levar anos para se recuperar totalmente do tempo passado na ausência de peso do espaço.

Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore estão de volta à Terra depois que sua missão de oito dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) inesperadamente se tornou uma estadia forçada de nove meses.

Agora, sua recuperação começa. "O espaço é de longe o ambiente mais extremo que os humanos já encontraram e simplesmente não evoluímos para lidar com as condições extremas", diz Damian Bailey, que estuda fisiologia humana na Universidade de South Wales, no Reino Unido. Entrar no espaço muda o corpo humano — e, inicialmente, isso parece incrível.

"Parece que o corpo teve uma folga", diz o astronauta Tim Peake, que foi para a ISS em 2015. "Seu coração ganha um pouco de 'folga'. Seus músculos e ossos ganham uma folga. Você está flutuando pela estação espacial neste maravilhoso ambiente de gravidade zero." Imagine passar semanas descansando na cama e nunca ter que se levantar — esta é, na verdade, uma técnica que os cientistas usam para investigar o impacto da gravidade zero — e você pode começar a entender os efeitos de passar tanto tempo no espaço.

'Envelhecimento acelerado' O coração e os vasos sanguíneos também têm uma vida mais fácil, porque não precisam mais bombear sangue contra a gravidade — e começam a enfraquecer. Os ossos também ficam mais fracos e quebradiços. Deve haver um equilíbrio entre as células que eliminam o osso velho e aquelas que fazem o novo.