Cientistas chilenos estudam coleta de neblina para fornecer água a cidades secas

Getty Images Imagem aérea de Alto Hospicio, no Chile A captação de água de neblina em grande escala poderia fornecer água potável a algumas das cidades mais secas do mundo. Foi isso que pesquisadores no Chile concluíram depois de estudar o potencial da coleta de neblina na cidade desértica de Alto Hospicio, no norte do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A precipitação média na região é inferior a 5 mm por ano. Para efeito de comparação, a pluviosidade média da cidade de São Paulo é ligeiramente superior a 1.500 mm.

"A cidade também tem muitos problemas sociais", diz a principal pesquisadora do estudo, Virginia Carter Gamberini, da Universidade Mayor, no Chile. "Pobreza, drogas, muitas favelas." Sem acesso a redes de abastecimento de água, as pessoas nas favelas dependem da água potável que é entregue por caminhões.

Conforme os pesquisadores, as nuvens de neblina que se acumulam regularmente sobre a cidade montanhosa são uma fonte inexplorada de água. Maria Virginia Carter Gamberini Sistemas de coleta de neblina consistem em uma malha fina, pela qual as nuvens carregadas de umidade passam Como é feita a coleta de neblina? Capturar a água da neblina é extremamente simples — uma malha é pendurada entre postes e, quando as nuvens carregadas de umidade passam por essa malha fina, gotículas se formam. A água é então canalizada para tubulações e tanques de armazenamento. Este método tem sido usado em pequena escala há várias décadas, principalmente em zonas rurais da América do Sul e Central — em locais com as condições adequadas de neblina.

Um dos maiores sistemas de coleta de água de neblina está no Marrocos, às margens do Deserto do Saara. No entanto, Gamberini diz que uma "nova era" de coleta de neblina em escala muito maior poderia fornecer um abastecimento de água mais seguro e sustentável em ambientes urbanos, onde é mais necessário. Maria Virginia Carter Gamberini Alto Hospicio está localizada em uma das regiões mais secas do mundo, e algumas das áreas mais pobres da cidade em expansão não têm abastecimento de água seguro Ela e seus colegas realizaram avaliações de quanta água pode ser produzida pela coleta de neblina, e combinaram essas informações com estudos de formação de nuvens em imagens de satélite e com previsões meteorológicas.