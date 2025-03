Análise: por que telefonema entre Trump e Putin é visto como uma vitória na Rússia

O líder russo conseguiu estabelecer suas próprias condições para a paz em uma ligação telefônica de duas horas com Donald Trump.

Reuters A mídia russa relatou com entusiasmo a ligação de Putin com Trump

"Conversa recorde entre Putin e Trump", declarou o diário Komsomolskaya Pravda. O site do jornal acrescenta: "Nas atuais circunstâncias, a Rússia obteve uma vitória diplomática."

Provavelmente porque, no telefonema, Vladimir Putin não foi pressionado a fazer grandes concessões à Ucrânia ou aos Estados Unidos.

Putin concordou apenas em suspender ataques a alvos da estrutura energética da Ucrânia por 30 dias.

Nesta quarta, porém, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que seu país foi atacado por 150 drones russos durante a noite passada, "visando a infraestrutura energética, entre outros alvos".

Após a ligação com Putin, em vez de pressionar Moscou com a ameaça de sanções ainda mais duras para forçar a Rússia a aceitar seu plano, o governo dos EUA reagiu elogiando o líder do Kremlin.