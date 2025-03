'Gelo derreteu sob nossos pés': a dramática foto de huskies correndo sobre água que revela rápido degelo da Groenlândia

Steffen Olsen/Blue Action Foto foi tirada pelo cientista climático Steffen Olsen em junho de 2019 Em junho de 2019, uma imagem impressionante de cães da raça husky siberiano viralizou rapidamente e assombrou o mundo. Ela mostrava os animais aparentemente andando sobre a água na Groenlândia. A foto foi tirada pelo cientista climático Steffen Olsen, do Instituto Meteorológico Dinamarquês. Ele é o líder do projeto europeu Blue Action, que pesquisa os efeitos das mudanças no Ártico sobre o clima do planeta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A reação me surpreendeu", ele conta. "Eu me surpreendi ao ver que tantas pessoas achavam bonita aquela foto. Eu a vi como uma situação assustadora."

Os cachorros, na verdade, estavam caminhando em meio a uma camada de água derretida, da altura de um tornozelo humano, sobre o gelo marinho em Inglefield Bredning, um sistema de 80 km de comprimento no noroeste da Groenlândia. "Aprendi a ver a foto como uma ilusão", conta Olsen. "As pessoas não veem o gelo marinho, mas os cães andando sobre a água." Olsen tirou a foto enquanto viajava com uma equipe de cientistas que monitorava as condições do mar e do gelo perto de Qaanaaq, uma das cidades localizadas mais ao norte do planeta. Eles recuperavam instrumentos científicos que haviam instalado durante o inverno.

"Estávamos viajando há algumas horas e ficou claro que o derretimento era muito grave... [O gelo] derreteu mais ou menos abaixo dos nossos pés enquanto caminhávamos sobre ele", relembra Olsen. "Os caçadores locais e eu estávamos muito surpresos... procurávamos pontos secos para retirar os cães e os esquis da água e não havia nenhum em vista. Nós demos meia volta e retornamos para o litoral." Os cachorros costumam hesitar muito para colocar as patas na água, segundo Olsen.

"Normalmente, quando encontramos água, é porque existem rachaduras no gelo marinho e os cães precisam pular sobre a água... eles odeiam isso. Mas estava realmente muito calor e achamos que eles estavam felizes por poderem refrescar os pés." Ele conta que, naquele dia, as temperaturas atingiram 14 °C. Os cientistas conseguiram recuperar seus instrumentos alguns dias depois, quando a água já havia se infiltrado nas pequenas rachaduras da cobertura de gelo. "Você tem então um curto período de tempo para poder viajar novamente, até que o gelo entre em colapso e se rompa", explica Olsen.