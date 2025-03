Eduardo Bolsonaro anuncia que pediu licença do mandato para ficar nos EUA e tentar sanção a Alexandre de Moraes e anistia a Jair Bolsonaro

Reprodução/ YouTube Eduardo Bolsonaro anuncia em vídeo que pretende ficar nos Estados Unidos

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta terça-feira (18/3) ter tomado "a decisão mais difícil de sua vida".

Ele afirmou que vai se licenciar do mandato na Câmara para ficar nos EUA para se dedicar em tempo integral a convencer o governo Donald Trump a atuar pela anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro no país e para obter sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do processo sobre golpe de Estado no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi denunciado.