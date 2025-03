As novas descobertas da polícia sobre morte de Gene Hackman e sua esposa

Getty Images Ator foi encontrado morto junto com sua esposa em sua casa Autoridades descobriram novas informações que mudam a linha do tempo de quando acreditam que o ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, morreram. O casal foi encontrado morto em sua casa no Novo México no mês passado. Autoridades diziam que o casal estava morto há algum tempo antes de serem descobertos pela segurança do bairro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As autoridades disseram inicialmente que acreditavam que Arakawa havia morrido em 11 de fevereiro e Hackman, uma semana depois.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé agora diz ter confirmado que Arakawa fez várias ligações para uma clínica de saúde em 12 de fevereiro para tratamento médico, que, segundo informou a clínica à BBC, ela nunca chegou receber. O gabinete disse que souberam das ligações quando receberam dados do celular da esposa do ator. Eles disseram que houve três ligações feitas na manhã daquele dia para a Cloudberry Health, uma clínica médica. Arakawa recebeu uma quarta ligação, também da clínica.

O gabinete do xerife observou que nunca relatou uma data oficial de morte para ela e disse que inicialmente foi divulgado que a última atividade conhecida de Arakawa havia sido em 11 de fevereiro. As autoridades dizem que ela trocou e-mails com um massagista e visitou um supermercado, farmácia e uma loja de animais. Os dados do portão de sua garagem mostraram que ela voltou para casa por volta das 17h15 daquele dia. Josiah Child, que chefia a Cloudberry Health, disse à BBC que, embora a clínica nunca tenha tratado Hackman ou Arakawa, ela havia procurado aconselhamento médico.

"Houve algumas ligações para agendar a consulta para a tarde, mas ela nunca apareceu", explicou Child. "Nosso consultório ligou várias vezes e nunca obteve resposta." O casal foi encontrado morto em 26 de fevereiro. A investigadora médica chefe, Heather Jarrell, declarou que "com base nas circunstâncias, é razoável concluir que [Arakawa] faleceu primeiro."