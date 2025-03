O que diz a lei do século 18 que Trump usou para deportar venezuelanos para El Salvador

Getty Images Mais de 200 migrantes venezuelanos foram deportados dos EUA para El Salvador, onde vão ficar detidos durante um ano no temido Cecot Das ruas de várias cidades dos EUA, como Miami, Houston, Chicago e Nova York, para uma cela no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), também conhecido como a "megaprisão" de El Salvador. Esta foi a jornada feita por mais de 200 venezuelanos, que o governo do presidente americano, Donald Trump, acusa, sem apresentar provas, de fazer parte do temido Trem de Aragua, uma das gangues criminosas mais perigosas da Venezuela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para realizar a deportação dos migrantes, que estavam em situação irregular nos EUA, a Casa Branca recorreu a uma lei que é quase tão antiga quanto o próprio país: a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798.

Ao fazer isso, Trump ignorou a ordem de um juiz, que decidiu suspender as expulsões, por considerar que este instrumento legal não poderia ser aplicado neste caso. Mas, afinal, o que diz a lei, que poderes confere às autoridades, e quando foi a última vez em que foi aplicada? A BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, responde a estas e outras perguntas a seguir. Getty Images A Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 foi usada pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial, quando serviu para permitir a detenção de 30 mil pessoas de origem japonesa, alemã ou italiana em campos de concentração Uma arma para tempos de guerra A Lei de Inimigos Estrangeiros é uma lei de 227 anos que concede ao presidente a autoridade para ordenar a detenção e expulsão de cidadãos de países com os quais os EUA estão em guerra. Ou seja, nações com as quais está envolvido em hostilidades reais.

A lei, que foi aprovada pelo Congresso com o apoio do então presidente John Adams quando os EUA estavam à beira da guerra com a França, buscava prevenir a espionagem e sabotagem estrangeira. "Havia muito alarmismo em relação a simpatizantes franceses no país e conspirações para basicamente colocar os EUA do lado da França", explicou Steve Vladeck, professor do Centro de Direito da Universidade de Georgetown, à Rádio Pública Nacional dos EUA (NPR, na sigla em inglês). Nos últimos dois séculos, a lei foi aplicada em três ocasiões.

A primeira vez foi em 1812, durante a guerra que os EUA travaram com o Reino Unido, na qual a Casa Branca foi incendiada por tropas britânicas. As demais aconteceram durante a Primeira (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), respectivamente. Durante o primeiro conflito global, as autoridades dos EUA usaram a lei para aprisionar mais de 6 mil "estrangeiros inimigos", muitos deles alemães, em campos de concentração, e alguns permaneceram detidos até dois anos após o fim dos combates, informou a NRP, citando informações obtidas dos Arquivos Nacionais.

O US Marshals Service (o Serviço de Delegados de Polícia dos EUA, uma agência do Departamento de Justiça) registrou, por sua vez, 480 mil "estrangeiros inimigos" alemães — e prendeu 6,3 mil entre a declaração de guerra, em abril de 1917, e o armistício, em novembro de 1918. Décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a lei foi usada para permitir a prisão de cidadãos alemães, italianos e, principalmente, japoneses que viviam nos EUA. Foi assim que mais de 30 mil pessoas passaram o conflito detidas em campos de concentração, após serem consideradas potencialmente perigosas por Washington.