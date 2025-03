'Vejo centenas de imagens de abuso sexual infantil toda semana para tirar esse conteúdo do ar'

Ela trabalha para uma das poucas organizações autorizadas a pesquisar ativamente conteúdo indecente online, no intuito de ajudar a polícia e empresas de tecnologia a remover as imagens.

Em casa, ela é uma avó amorosa que adora brincar com os netos, mas no trabalho Mabel precisa assistir ao conteúdo "abominável", nas palavras dela, de abuso sexual infantil disponível na internet .

A Internet Watch Foundation (IWF) ajudou a tirar do ar um número recorde de quase 300 mil páginas da web no ano passado, incluindo imagens geradas por inteligência artificial (IA), cujo número quase quintuplicou em um ano.

"Em uma escala mais ampla, colaboramos com as agências de aplicação da lei ao redor do mundo para que possam iniciar uma investigação, e talvez deter as gangues."

O IWF, com sede em Cambridge, no Reino Unido, é uma das três únicas organizações do mundo com autorização para pesquisar ativamente conteúdo de abuso infantil online e, no ano passado, ajudou a tirar do ar 291.270 páginas da web, que podem conter milhares de imagens e vídeos.

A fundação também informou que ajudou a remover quase cinco vezes mais imagens de abuso sexual infantil geradas por inteligência artificial no ano passado do que no ano anterior — foram 245 em 2024, contra 51 em 2023.

No mês passado, o governo do Reino Unido anunciou quatro novas leis para combater as imagens geradas por inteligência artificial.